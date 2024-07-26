Поддельные игрушки известного бренда изъяли в Алматы

В Алматы пресекли продажу контрафакта с незаконным использованием товарного знака LEGO, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста

Фото: Минюст

По заявлению представителя компании LEGO Juris A/S, на одном из оптовых рынков Алматы была проведена внеплановая проверка ТОО «Б». В ходе проверки выявлено незаконное использование товарного знака LEGO на детских конструкторах.

Изъято 3 145 единиц контрафактной продукции на сумму более 4 миллионов тенге.

«Эти игрушки не только нарушают права интеллектуальной собственности, но и представляют серьезную угрозу здоровью детей. Контрафактные игрушки могут содержать опасные химические вещества и изготавливаться из некачественных материалов, что может привести к серьезным последствиям для здоровья и безопасности детей», - говорят в Минюсте.

Контрафактная продукция подрывает доверие к известным брендам и наносит вред добросовестным производителям. В настоящее время принимаются меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, добавили в пресс-службе.