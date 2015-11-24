Фото с сайта uralskweek.kz
Духовное управление мусульман Казахстана(ДУМК) разработало концепцию развития религиозного образования до 2020 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
По словам заместителя председателя ДУМК Серикбая хаджи Ораза, концепция является основным стратегическим документом, определяющим вектор дальнейшего развития религиозного образования в стране.
Основная цель данного документа заключается в совершенствовании системы религиозного образования. Также наряду со светским образованием планируется преподавание религиозных предметов с использованием понятий национальных ценностей. Учащиеся будут обеспечены полным, качественным, конкурентоспособным религиозным образованием, тем самым ДУМК намерен оградить молодежь от идей религиозного экстремизма и радикальных течений.
"В настоящее время уже 3 из 10 казахстанских медресе получили статус колледжей. В их учебную программу внесены изменения и дополнения. Теперь помимо основных религиозных предметов включены еще и светские предметы в соответствии с современными требованиями. Таким образом, студент, окончивший медресе-колледж, будет получать диплом государственного стандарта, с которым в дальнейшем он сможет работать в госучреждениях, а не так как раньше, когда они получали лицензию имама и могли работать только в системе ДУМК. Это большое достижение, хорошая возможность для будущих религиозных работников", – рассказал он.
Концепция принята в рамках прошедшей во вторник в Алматы республиканской научно-практической конференции "Целостность религиозного образования – гарант религиозной стабильности".