Концепцию развития религиозного образования до 2020 года разработали в РК

Общество
1474
Фото с сайта uralskweek.kz
Духовное управление мусульман Казахстана(ДУМК) разработало концепцию развития религиозного образования до 2020 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

По словам заместителя председателя ДУМК Серикбая хаджи Ораза, концепция является основным стратегическим документом, определяющим вектор дальнейшего развития религиозного образования в стране.

Основная цель данного документа заключается в совершенствовании системы религиозного образования. Также наряду со светским образованием планируется преподавание религиозных предметов с использованием понятий национальных ценностей. Учащиеся будут обеспечены полным, качественным, конкурентоспособным религиозным образованием, тем самым ДУМК намерен оградить молодежь от идей религиозного экстремизма и радикальных течений.

"В настоящее время уже 3 из 10 казахстанских медресе получили статус колледжей. В их учебную программу внесены изменения и дополнения. Теперь помимо основных религиозных предметов включены еще и светские предметы в соответствии с современными требованиями. Таким образом, студент, окончивший медресе-колледж, будет получать диплом государственного стандарта, с которым в дальнейшем он сможет работать в госучреждениях, а не так как раньше, когда они получали лицензию имама и могли работать только в системе ДУМК. Это большое достижение, хорошая возможность для будущих религиозных работников", – рассказал он.

Концепция принята в рамках прошедшей во вторник в Алматы республиканской научно-практической конференции "Целостность религиозного образования – гарант религиозной стабильности".

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Важно предотвратить пожары
Танцевали прямо на улице
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Полицейские помогли женщине найти сестру спустя 20 лет разл…
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]