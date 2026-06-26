Концептуальные тезисы Президента легли в основу преамбулы и ключевых статей Конституции – Ерлан Карин

Опубликована авторская статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина «Наша идеология – Конституция», в которой он рассказал о работе над новым Основным законом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Akorda.kz

По его словам, концептуальные тезисы Президента Касым-Жомарта Токаева легли в основу преамбулы и ключевых статей Конституции.

Как отметил Карин, многие принципиальные положения нового Основного закона были предложены лично Главой государства.

«Следует отметить, что преамбула и основные статьи Конституции были подготовлены на основе концептуальных тезисов Главы государства. Более того, многие важнейшие изменения и принципиально новые положения, прежде всего направленные на защиту интересов простых граждан, были предложены лично Президентом», – написал Государственный советник.

По словам Карина, мировоззренческие подходы Президента нашли отражение не только в содержании Конституции, но и в ее символике.

«Как уже неоднократно отмечалось, Касым-Жомарт Кемелевич, работая с различными документами и выступая с публичными речами, всегда пишет слова "Суверенитет" и "Независимость" с заглавной буквы. Этот принцип сохранен и в новом тексте Конституции, поскольку данные понятия должны окончательно закрепиться в общественном сознании как священные и основополагающие ценности. Это еще раз подтверждает, что Конституция построена на системе четко определенных мировоззренческих принципов», – отметил он.

Государственный советник подчеркнул, что именно поэтому в новом Основном законе нашли отражение ключевые идеи, определяющие развитие страны.

«Поэтому в Основном законе нашли отражение и наша подлинная история, и идея Справедливого Казахстана, и принцип "Закон и Порядок", и концепция "Таза Қазақстан", и ценности единства и согласия, и развитие культуры, образования, науки и инноваций», – говорится в статье.

Карин отметил, что новая Конституция не только закрепляет систему государственных ценностей, но и определяет стратегическое направление развития Казахстана.

«Это Конституция, укрепляющая национальную идентичность, систематизирующая ценности и четко определяющая основы государственности. Самое главное – в ней ясно обозначен образ будущего Казахстана. Страна видит себя прогрессивным, цивилизованным государством, опирающимся на науку, образование и инновации. Поэтому главная задача внутренней политики сегодня – обеспечить прочное утверждение и защиту ценностей, закрепленных в Конституции», – резюмировал Ерлан Карин.

#Карин #реформа #конституция

Популярное

Все
Нацелены на расширение взаимодействия
Выручили проливные дожди
Инвестиции в АПК
Место встреч, прогулок и открытий
Неиспользуемые земли возвращены
Вечная классика – он и она
Восхитила Степь талантами
Ак-Ирий: прикоснуться к истории
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Как Иван Башич прославляет «Астану»
Как рождаются куклы с характером
Ни грамма химии
Море в миниатюре
Эта «Хонда» из Гонконга...
Беспорядок как часть взросления
Когда дом перестает быть безопасным
И первый бал, и тот самый рассвет
Главное в любом деле – начать
Курс на Нагою
Новый этап изучения Улуса Джучи
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Мировой производитель дождевальных машин локализует производство в Казахстане
День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Этнокультурным объединениям вручили специальные издания нов…
Глава государства: Через пару дней Казахстан откроет новую …
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых …
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]