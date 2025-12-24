Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Американский регулятор NHTSA заявил, что в некоторых автомобилей марки Hyundai, возможно, неправильно установлен жгут проводов, к которому подключается прицеп, что может вызвать короткое замыкание и пожар.

Компания Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей в США из-за риска короткого замыкания при установке прицепа, сообщил Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В качестве меры предосторожности владельцам машин рекомендовали парковаться на улице и подальше от зданий до завершения ремонта. Дилеры бесплатно заменят жгут проводов прицепа, добавили в NHTSA.



Ранее Hyundai объявлял об отзыве 135 386 автомобилей Santa Fe в США. Дело в том, что в машинах некорректно установили стартер, что впоследствии может привести к короткому замыканию при аварии и возгоранию.



