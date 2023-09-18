Кооперация в целях защиты граждан

Первым в столице Азербайджана прошло 33-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран –участников СНГ. Выступая на нем, Берик Асылов поделился с зарубежными коллегами опытом прокуратуры Казахстана по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе.

Подходы и результаты работы казахстанских прокуроров вызвали у участников встречи живой интерес, поскольку обеспечение прав и свобод человека является приоритетом в надзорной деятельности прокуратур всех стран СНГ.

Члены Координационного совета были едины во мнении о необходимости укрепления парт­нерства в защите прав и законных интересов граждан, борьбе с прес­тупностью и любыми ­проявлениями нарушения законности.

По итогам заседания генеральными прокурорами подписано решение Координационного совета, определяющее приоритетные задачи и механизмы дальнейшего взаимодействия, отмечается в сообщении Генпрокуратуры РК.

Также в Баку Генпрокурор РК принял участие в работе 4-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На площадке ОЭС состоялось обсуждение перспектив расширения регионального сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, киберпрес­тупностью и другими со­временными вызовами.

В своем докладе Берик Асылов рассказал о проводимой Казахстаном работе и принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и предложил участникам объединить усилия в борьбе с нею.

После окончания заседания глава казахстанского надзорного ведомства провел ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами. Были обсуждены актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи, в том числе по возврату активов.