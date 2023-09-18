Кооперация в целях защиты граждан

Свежий выпуск
303
Ася Петрова

Генеральный прокурор РК Берик Асылов в Баку принял участие во встречах генпрокуроров стран СНГ и Организации экономического сотрудничества.

Первым в столице Азербайджана прошло 33-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран –участников СНГ. Выступая на нем, Берик Асылов поделился с зарубежными коллегами опытом прокуратуры Казахстана по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе.

Подходы и результаты работы казахстанских прокуроров вызвали у участников встречи живой интерес, поскольку обеспечение прав и свобод человека является приоритетом в надзорной деятельности прокуратур всех стран СНГ.

Члены Координационного совета были едины во мнении о необходимости укрепления парт­нерства в защите прав и законных интересов граждан, борьбе с прес­тупностью и любыми ­проявлениями нарушения законности.

По итогам заседания генеральными прокурорами подписано решение Координационного совета, определяющее приоритетные задачи и механизмы дальнейшего взаимодействия, отмечается в сообщении Генпрокуратуры РК.

Также в Баку Генпрокурор РК принял участие в работе 4-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На площадке ОЭС состоялось обсуждение перспектив расширения регионального сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, киберпрес­тупностью и другими со­временными вызовами.

В своем докладе Берик Асылов рассказал о проводимой Казахстаном работе и принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и предложил участникам объединить усилия в борьбе с нею.

После окончания заседания глава казахстанского надзорного ведомства провел ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами. Были обсуждены актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи, в том числе по возврату активов.

#сотрудничество #заседание #Баку #генпрокуроры

Популярное

Все
Теперь следим за «Актобе»
Железные люди и кони
Бесподобный «Хумо»
Сайгаки: массового отстрела не будет
Жители одного из районов Жезказгана оказались заочно выписанными из своих домов
Заработал в селе рыбный цех
«Саммит для учебников истории»
В поисках зернового баланса
С любовью навсегда!
Тайны древних городищ
Парад «непарадных» профессий
Пилотные выборы
Чтобы не повторилось вновь
С заботой о священном месте
На знатный юбилей
Сельчанам нужна поддержка
Есть время – читай!
Школьники-спасатели
Достижение Целей устойчивого развития – национальный приоритет Казахстана
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Символ свободы
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
У мавзолея Алаша-хана
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
А «безналом» – лучше!
Как будет регулироваться платформенная занятость
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
При маловодье много ль будет риса?
Задача сложная, но выполнимая
За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширного инфаркта
Когда волк не помощник
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Я б в рабочие пошел
Какие жалобы по оказанию госуслуг поступают чаще всего
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Пилотные выборы
Школьники-спасатели
С заботой о священном месте
Задачи для АСПиР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]