Кооперация в целях защиты граждан Свежий выпуск 18 сентября 2023 г. 3:05 303 Ася Петрова Генеральный прокурор РК Берик Асылов в Баку принял участие во встречах генпрокуроров стран СНГ и Организации экономического сотрудничества. Первым в столице Азербайджана прошло 33-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран –участников СНГ. Выступая на нем, Берик Асылов поделился с зарубежными коллегами опытом прокуратуры Казахстана по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе. Подходы и результаты работы казахстанских прокуроров вызвали у участников встречи живой интерес, поскольку обеспечение прав и свобод человека является приоритетом в надзорной деятельности прокуратур всех стран СНГ. Члены Координационного совета были едины во мнении о необходимости укрепления партнерства в защите прав и законных интересов граждан, борьбе с преступностью и любыми проявлениями нарушения законности. По итогам заседания генеральными прокурорами подписано решение Координационного совета, определяющее приоритетные задачи и механизмы дальнейшего взаимодействия, отмечается в сообщении Генпрокуратуры РК. Также в Баку Генпрокурор РК принял участие в работе 4-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На площадке ОЭС состоялось обсуждение перспектив расширения регионального сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими современными вызовами. В своем докладе Берик Асылов рассказал о проводимой Казахстаном работе и принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и предложил участникам объединить усилия в борьбе с нею. После окончания заседания глава казахстанского надзорного ведомства провел ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами. Были обсуждены актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи, в том числе по возврату активов. #сотрудничество #заседание #Баку #генпрокуроры