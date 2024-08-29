Кошанов: Послания президента направлены на решение проблем каждой семьи

Состоялось расширенное собрание фракции AMANAT с участием премьер-министра и членов правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: партия AMANAT

Олжас Бектенов проинформировал депутатов о ходе реализации посланий и предвыборной программы президента на 2023-2029 годы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов открыл расширенное собрание фракции поздравлением с предстоящим Днем Конституции. Он подчеркнул, что ежегодно в своих посланиях глава государства ставит масштабные задачи, направленные на повышение благополучия людей и развитие страны.

«Качественное выполнение поручений, озвученных в посланиях, предвыборной программе президента – наша общая главная задача. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что все послания и обещания главы государства исполняются в полном объеме. Они направлены на решение жизненных проблем каждого гражданина, каждой семьи, каждого города и аула. Нам нужно сохранять набранный темп. Парламент, правительство, местные исполнительные органы и гражданское общество должны работать слаженно и основательно в этом направлении», – сказал Ерлан Кошанов.

Премьер-Министр Олжас Бектенов рассказал о работе правительства по реализации посланий и предвыборной программы президента.

«Глава государства обозначил задачу по доведению роста экономики до 450 млрд долларов к 2029 году. Это стратегический ориентир. Правительство работает над фундаментальными изменениями структуры экономики. Ее основой должны стать обрабатывающая промышленность, машиностроение, информационные технологии и другие передовые, высокотехнологичные и инновационные сферы», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-Министр сообщил, что правительством ведется масштабная работа по поддержке отечественного товаропроизводителя. Реализуются 17 крупных проектов с объемом инвестиций более 15 трлн тенге, что позволит создать 26 тысяч рабочих мест и снизить импортозависимость более чем на 1,5 трлн тенге. При этом количество контрактов, заключенных с казахстанскими предприятиями в рамках государственных закупок, выросло в 1,4 раза, а их общая сумма увеличилась на 40%.

Глава кабмина рассказал также о мерах по поддержке агропромышленного комплекса страны, направленных на развитие современных агротехнологий и диверсификацию сельского хозяйства.

«В этом году решены проблемы финансового и материально-технического обеспечения посевной кампании. Сумма финансирования весенне-полевых и уборочной кампаний увеличилась в 4 раза, до 580 млрд тенге. Это самый крупный объем финансирования за последние годы. Масштабная работа ведется по проекту «Ауыл аманаты». За последние два года сельчанам выданы микрокредиты на сумму более 100 млрд тенге, в результате свое дело открыли около 20 тыс. граждан», — заявил премьер-министр.

Олжас Бектенов подчеркнул, что правительством делается особый акцент на решение социальных вопросов и более половины государственного бюджета направлено на социальную сферу.

«К примеру, размер стипендий для студентов колледжей увеличился на 50%, бакалавриата – на 20%, магистратуры и докторантуры – на 15%. С 1 сентября вырастут стипендии 445 тысяч студентов. Введена социальная выплата для работников, занятых во вредных условиях труда. На сегодня данный вид соцпомощи получили более 9 тыс. рабочих на сумму 1,7 млрд тенге», — пояснил он.

Премьер-Министр рассказал также о механизме по сокращению количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации через трудоустройство, предоставление микрокредитования, субсидирование, вовлечение их в систему медстрахования.

По итогам обсуждения доклада с депутатами фракции председатель Мажилиса Ерлан Кошанов заключил, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире и стихийные бедствия в стране, основные социальные обязательства государства выполняются в полном объеме. При этом он также остановился на ряде вопросов, беспокоящих население и требующих приоритетного внимания со стороны правительства, – это предотвращение паводков, рост цен, безработица, подготовка к отопительному сезону, нехватка школ и больниц. Кроме того, спикер Мажилиса особо подчеркнул стратегическую важность строительства АЭС для успешного будущего страны.

«Самым актуальным вопросом, который сейчас активно обсуждается, является строительство атомной электростанции. Депутаты фракции AMANAT полностью поддерживают идею главы государства о проведении референдума. Партия AMANAT готова принять участие в проведении данной кампании совместно с правительством, организовать широкомасштабную информационно-разъяснительную работу. Мы уверены, что все политические партии, общественные организации нашей страны верят в прогрессивность инициативы президента по возведению АЭС и вместе с нами приложат все усилия для ее реализации», – сказал Ерлан Кошанов.

Подводя итоги заседания, спикер Мажилиса выразил благодарность главе кабинета министров Олжасу Бектенову и всем членам правительства за плодотворную совместную работу. При этом он отметил, что фракция уже второй раз подряд выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра, а комитеты Мажилиса согласовывают кандидатуру каждого члена кабмина. Поэтому депутаты и правительство несут равную ответственность как перед населением, так и перед президентом за выполнение всех поручений главы государства. Именно такой подход позволяет на деле воплощать провозглашенный Касым-Жомартом Токаевым принцип «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», подчеркнул в заключение председатель Мажилиса.