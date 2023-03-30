Кошанов предложил Токаеву кандидатуру на пост премьер-министра
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента, председателя партии «AMANAT» Ерлана Кошанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту от партии «AMANAT» была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность нового Премьер-министра.
В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время Глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе.