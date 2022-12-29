Костанай вчера и сегодня

Костанай – один из северных городов Казахстана, растянувшийся вдоль берега реки Тобол. Гордый и радушный, тихий и уютный, компактный и аккуратный. Он никогда не участвовал в гонках новомодных приобретений, которые могли бы существенно преобразить его облик, да чего уж там – изменить до неузнавае­мости. Он не может похвастать архитектурными изысками по примеру столицы. Здесь горы не тянутся к небу, как в Алматы. У него не столь знаменитое на весь мир имя, как у Караганды. Он не город-миллионник и по своим масш­табам скромно ютится где-то в середине списка городов страны. Но у Костаная есть своя изюминка и собственный, не похожий на других путь развития и совершенствования.

Костанай называют городом красного кирпича. И в общем-то вполне закономерно. В этом – его история и самобытность. Он возник в притобольских степях Зауралья в конце ХIХ века, а уже в начале ХХ стал поистине купеческим городом. Они-то, купцы, и задали архитектурный стиль областному центру. Практически на каждой улочке стоял красавец дом, выполненный в кирпично-сибирском стиле. А рядом – склады, амбары, конюшни – и все непременно из красного кирпича. К началу ХХ века центр города выглядел как единый ансамбль, при этом каждое здание оставалось индивидуальным. Некоторые образцы архитектуры того времени живы и по сей день. Город трепетно хранит эту историю.

Вот величественное здание – знаменитый Пассаж братьев Яушевых, расположенный в самом сердце города, известный в те времена как самый крупный универмаг. В массивной двухэтажке также располагались склады и жилые апартаменты купца Яушева. Впрочем, фасад здания не сохранился в своем первозданном виде, особенно первый этаж подвергся реконструкции. И ничего, что он принципиально сменил свой оттенок с оранжево-красноватого на светло-зеленый. Костанайцы все равно гордятся этим наследием. Свою нотку истории в нем хранит краеведческий музей, где вот уже на протяжении третьего десятилетия располагается его экспозиционное здание.

Парой кварталов левее взору жителей и гостей города предстает дом купца Сенокосова – поистине уникальный образец русской народной архитектуры конца ХIХ – начала ХХ века, не тронутый рукой современного архитектора. Примечательно, что ныне помещения этого здания – рабочие кабинеты сотрудников отдела архитектуры и градостроительства.

На окраине Костаная красуется пивоваренный завод, возведенный в 1893 году купцом Лорецом, поныне сохранивший не только часть облика, но и свое предназначение. Облик же его дома, расположенного в центре города, почти не менялся. Перестройка здания была незначительной, так что он сохранился практически в первозданном виде.

В общем, старый Костанай, а ныне это в основном квадрат из нескольких улиц в центре города – сплошная архитектурная достопримечательность, доставшаяся современникам в наследство от первостроителей.

За годы независимости страны Костанай приумножал свое богатство. За последнее десятилетие город существенно расширил свои границы, прирастая окраи­нами практически во всех направлениях. В Костанае появились современные строения, модные здания, социальная инфраструктура. Но при этом город не утратил свой архитектурный стиль, заложенный более века назад строившим его купечеством.

В северо-западном направлении за последние пять лет выросли сразу три новых микрорайона. Что ни дом, то непременно кирпичный, что ни супермаркет – обязательно сложенный из кирпича. То же самое и в обратном направлении – «Кунай», обещающий через каких-то там пару-тройку лет стать самым большим и новомодным микрорайоном города. К 2025-му здесь появятся 30 пятиэтажек, и все как одна – из кирпича, правда, с нотками современности. Отличительной особенностью новостроя в этом микрорайоне станет цветовая гамма входных групп домов – зеленый, синий, желтый. Это новая фишка для Костаная. Впрочем, как и высотки, вырастающие в самом центре города и выполненные все так же из красного кирпича.

Однако нельзя сказать, что город зациклен на модерне, вовсе нет. Если говорить в целом о дизайне сегодняшнего Костаная, то без прикрас можно назвать его одним из самых красивых городов Казахстана. Наряду с осовремененными историческими зданиями его облик украшают социальные объекты, отстроенные по новейшим решениям архитекторов. Чего только стоит Казахско-французский центр, величественно выросший в цент­ре и за свою непродолжительную историю ставший одним из символов города. По периметру здания – оригинальные арт-объекты – скульптуры известных личностей: Мэри Поппинс, Чарли Чаплина, Жанны д’Арк. Невероятно красив и исламский храм – мечеть имени Аймағанбет қажы Спанұлы с пятью золотыми куполами и красавцем минаретом. Еще одна уникальная религиозная святыня – Константино-Елененский собор, получивший статус кафедрального.

Свою изюминку в облик города внесли и вновь возведенные здания. Среди множества других лидерство по масштабам и красоте можно отдать Дворцу молодежи. Вообще же бум социального строительства в Костанае – характерная особенность последнего десятилетия. В этот период в городе появились набережные, которыми так гордятся костанайцы, школы, множество спортивных объектов.

Но все самое интересное еще впереди. В будущем году свои двери распахнет смарт-центр для школьников, а еще через год – новый перинатальный центр, триат­лон-парк, а также современные высотки с оригинальным архитектурным решением.

Словом, растет и развивается Костанай, превращаясь в стильный город с особым шармом и простотой, при этом не утрачивая свое наследие, а наоборот, модернизируя его и превращая в свою особенность.

Такой вот он, Костанай: помнит о прошлом, живет настоящим и думает о будущем.