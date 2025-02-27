Край трудолюбивых дехкан

Во славу рабочего человека

Пресс-тур в долину Карадалы, организованный на днях представителями местных властей, оказался весьма насыщенным и информативным. Программа поездки посвящалась популяризации Года рабочих профессий. В течение двух дней журналисты знакомились с деятельностью ряда аграрных предприятий, Чунджинским политехническим колледжем, смогли прогуляться по величественному Чарынскому каньону. Впрочем, обо всем по порядку...

Первым делом наша делегация направилась в гости к одной из самых уважаемых местных жительниц – 87-летней Рахилям Сеитовой. В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР она удостоилась звания Героя Социалистического Труда за успехи, достигнутые в производстве и заготовке зерна. Возглавляемое Рахилям комсомольско-молодежное звено полеводов получало по 70 центнеров кукурузы с гектара, что по тем временам считалось рекордным показателем.

Трудовой путь передовик производства начала в 18 лет дояркой на молочной ферме, затем перешла в земледельческую бригаду. Рахилям Сеитовна избиралась делегатом XXIV съезда КПСС, депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Выйдя на пенсию, энергичная сельчанка продолжила трудиться в родном колхозе, а в годы независимости основала собственное крестьянское хозяйство, которое возглавляла до 80 лет.

Так совпало, что в день нашего приезда легендарная труженица вместе с родными и близкими справляла день рождения. Поздравив именинницу, аким Уйгурского района Бота Елеу­сизова пожелала ей долгих лет и здоровья, оставаться ярким примером для молодого поколения. В ответном слове ветеран труда, детство которой пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, пожелала родной стране и народу мирного неба над головой, стабильности и процветания.

Большим уважением среди жителей райцентра, села Чунджи, пользуются трудовые династии. К примеру, глава семьи Худайбердиевых Гопуржан Сокае­вич много лет работает машинистом-оператором на местном водоканале. В одном коллективе с ним трудятся его младший брат Маратжан и дочь Айнурям.

Как отметил основатель династии, главными ценностями в их семье являются любовь к профессии, ответственное отношение к работе. Во многом благодаря нелегкому труду водопроводчиков решается одна из острых проблем – обеспечение сельчан чистой питьевой водой.

Удержать молодежь на селе

Граничащий с Китаем Уйгурский район – один из отдаленных и малонаселенных, в нем проживает чуть более 61 тыс. человек. Большинство населения – уйгуры, составляющие 59,4% от общего числа жителей.

Всем понятно: чтобы удержать молодежь на селе, необходимо развивать экономику, малый бизнес, создавать условия для подготовки квалифицированных кадров. В Чунджинском политехническом колледже, экспозицию которого мы осмотрели в ходе форума «Адал еңбек – адал табыс», ведется обучение по наи­более востребованным на рынке труда специальностям. Здесь готовят электрогазосварщиков, слесарей по ремонту автомобилей, трактористов, программистов, швей, кондитеров, поваров.

В ходе выставки студенты показали новейшие оборудование и технологии, которые здесь осваивают на практических занятиях. Так, Эльдан Розаху­нов и Ильзат Имамдунов представили на суд публики собственноручно изготовленные металлические изделия.

Нынче в колледже внедряется экспериментальный режим по обучению техническим специальностям учащихся старших классов. Как рассказал десятиклассник Талант Рахымбек, через полтора года он вместе со школьным аттестатом получит диплом сварщика третьего разряда и сможет сразу устроиться на работу.

По словам директора учебного заведения Гульназ Тегисбаевой, заключены меморандумы с рядом крупных предприятий области, трудоустраивается почти 80% выпускников.

В этот же день в местном Доме культуры прошла ярмарка «Бір ауыл – бір өнім», на которой в широком ассортименте была представлена продукция фермеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, производителей одежды и обуви.

Туристов много, а налогов?

В интервью журналистам аким района Бота Елеусизова рассказала о показателях прошлого года, достигнутых в экономике и социальной сфере. В частности, по ее информации, наблюдается рост в перерабатывающей промышленности (произведено продукции на 22,5 млрд тенге), животноводстве (42,6 млрд тенге), строительной отрасли. Привлечено инвестиций на общую сумму 25,2 млрд тенге. Намечено строительство крупного логистического центра на границе с Китаем, заводов по переработке кукурузы и выпуску оборудования для капельного орошения.

Есть, конечно, и проблемы, требующие срочного решения. По информации акима, прежде всего предстоит устранить нехватку поливной воды в горных аулах. Это позволит увеличить посевные площади расположенных там крестьянских хозяйств.

Обострился вопрос разбитых дорог, свидетелями чему стали и участники пресс-тура. По данным местных властей, запланирована реконструкция автотрассы республиканского значения протяженностью 84 км, а также поселковых улиц.

По словам районного акима, настала пора навести порядок на термальных источниках, благодаря которым, кстати, местность близ Чунджи стала популярным курортом, куда приезжают не только казахстанцы, но и зарубежные гости. Здесь функционируют 72 турбазы, оборудованные бассейнами со слабоминерализованной водой. Ежегодно они принимают свыше 120 тыс. туристов, и это число растет.

– Но вот проблема: большинство хозяев гостиниц не платят налоги в местный бюджет, поскольку их бизнес зарегистрирован в другом регионе, – сетует Бота Сериковна. – Более того, многие турбазы по документам проходят не как зоны отдыха, а как… сельхозпредприятия. Зачастую предприниматели сливают использованную горячую воду из артезианских скважин прямо в поля, нанося большой ущерб пастбищным угодьям.

Для решения данного вопроса создана рабочая группа, в крупных гостиницах уже внедряется хронометраж посещений. Чиновники считают необходимым создать здесь туристический хаб с особым статусом с учетом полного цикла использования водных ресурсов, поскольку имеются факты их нерационального расходования. Предстоит строи­тельство инженерных сетей, дорог, врачебной амбулатории, предлагается выставить наряды туристической полиции.

Дальнейшее развитие курорт­ной зоны, ставшей одним из узнаваемых брендов Алматинской области, должно способствовать росту местной экономики, сокращению безработицы и повышению благосостояния сельчан.

Осетры на термальных ключах

Между тем горячие источники Чунджи, содержащие полезные минералы, применяют не только в SPA-отелях, но и в агропромышленном комплексе. Наша группа побывала в рыбном хозяйстве Tengri fish, где разводят осетровых, сазана. Здесь находятся две артериальные скважины. Горячую воду, поступающую из глубины 650 метров, подают в бассейны с рыбой, охлаждая до плюс 23 градусов.

Как рассказал директор ТОО «Tengri fish» Жайдар Танжарыкулы,­ преимущество инновационного проекта – в использовании термального источника, благодаря которому можно круглый год выращивать рыбу в едином температурном режиме. За счет этого сохраняются вкусовые качества и полезные свойства продукции. Ежегодный объем производства – 100 тонн. Предусмотрены увеличение проектной мощности хозяйства, разведение форели.

Экскурсия продолжилась посещением птицекомплекса «Прима Құс», где выращивают цыплят-бройлеров. В активе крупнейшего в районе налогоплательщика две откормочные площадки, инкубатор, цех убоя и переработки мяса птицы, комбикормовый завод. В цехах установлено совре­менное оборудование, ведется строительство второй очереди птицефабрики. В ближайших планах – увеличение выпуска продукции до 70 тыс. тонн в год. Налажен ее экспорт в Россию и Кыргызстан, планируется выход на рынки Азербайджана, стран Персидского залива.

Любопытно, что здесь также используют артезианскую воду. Коллектив птицекомплекса насчитывает свыше 600 человек, компания играет роль градообразующего предприятия для Чунджи и окрестных сел.

Следующим пунктом нашей поездки стало крестьянское хозяйство «М. Илхам», выпускающее до 90 тонн говядины в год. В убойный цех мясокомбината фермеры поставляют около 600 голов КРС элитной породы ангус. На полях выращивают люцерну, ежегодный урожай которой достигает 200 тонн. Установлена автоматизированная система орошения, животноводы регулярно обновляют сельхозтехнику, пользуясь лизинговыми программами и льготными займами. Планируется расширение племенной базы и увеличение маточного поголовья.

Озеленить Долину замков

Пресс-тур завершился посещением Чарынского каньона – уникального природного объекта, сложенного из осадочных пород, возраст которых составляет около 30 млн лет. Живописная местность поражает своими неземными ландшафтами, особенно Долина замков, где высятся красноватые скалы, похожие на крепостные башни, дворцы, минареты.

Как сообщили представители государственного нацио­нального природного парка «Шарын», в прошлом году ущелье посетили около 120 тыс. отечественных и зарубежных туристов, что почти вчетверо больше, чем было еще пять лет назад. Им оказаны услуги на 117 млн тенге. Для обслуживания гостей открыт визит-центр Sharyn, осуществляется развозка туристов автотранспортом по дну каньона.

Автоматизирован КПП, установлены видео­наблюдение, беседки, смотровые площадки, внедрена система сортировки и сбора мусора. Совместно с АО «Жасыл даму» осуществляется проект по развитию экотуризма, защите окружаю­щей среды. Вскоре здесь начнется капитальный ремонт трассы Чунджа – Кокпек, которая свяжет ущелье напрямую с районным центром.

Насладившись красотами Чарына, представители СМИ приняли участие в мастер-классе, устроенном сотрудниками нацпарка в рамках акции «Таза Қазақстан». Каждый из нас посадил семена туи в специальные контейнеры. Теперь рядом с визит-центром Sharyn будут расти саженцы хвойных деревьев, на табличках указаны наи­менования телеканалов, новостных порталов и газет, в том числе «Казахстанской правды». Таким образом журналисты внесли свою скромную лепту в общенациональный проект по сохранению природного богатства родных мест.