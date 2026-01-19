При этом его рыночная цена не превышала 200 тысяч тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в числе подозреваемых — бывший первый проректор, директоры финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.

Как выяснилось, подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам. Деньги, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.

К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тысяч тенге.

С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.

В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге. В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге. С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, 40 млн тенге на банковских счетах.

Уголовное дело направлено в суд.