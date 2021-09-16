​Крестьянин торжествует

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Азамат Сулейменов

Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил глава управления сельского хозяйства Мангистау­ской области Серик Калдыгул.

По его словам, в текущем году для оказания финансовой поддержки аграриям Мангистауской области, пострадавшим от засухи, из резерва Правительства выделено 1,9 млрд тенге. Деньги – безвозвратные. Помощь предоставляется на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья скота. В настоящее время освоено 57% средств.

– Около 5 900 личных подсобных хозяйств получили 745 миллионов тенге, 575 крестьянским хозяйствам оказана финансовая государственная поддержка на общую сумму 395 миллионов тенге, – отметил Серик Калдыгул.

В настоящее время проводится комплексная работа по ликвидации дефицита кормов. До конца текущего года будет осуществляться закуп сена на возвратные средства, выделенные из местного бюджета через АО СПК «Каспий» в размере 150 млн тенге. На сегодняшний день закуплено 1 350 тонн сена.

Из местного бюджета также выделено 54 млн тенге. Средства направлены операторам из районов, которые уже доставили в регион 950 тонн ячменя из Костанайской области. В настоящее время он реализуется, на оборотные средства дополнительно закупается 1 тыс. тонн кормов.

Кроме того, закуплено 15 вагонов пшеницы 3-го и 4-го сортов на 107 млн тенге. В ближайшее время кормовая культура будет доставлена в регион.

– С начала года в область поступило 41 500 тонн сена. Из них 3 500 тонн были доставлены в виде помощи из других регионов и бесплатно распределены среди владельцев скота, пострадавшего от засухи, – сообщил Серик Калдыгул.

Он уточнил, что субсидии или поддержка со стороны государства оказывается владельцам скота, зарегистрированного в базе идентификации сельскохозяйственных животных.

Всего в регионе зарегистрировано 636 824 головы скота. Из погибших 1 163 сельскохозяйственных животных в базе идентификации зарегистрировано 194 единицы.

Департаментом по ЧС проведены измерения влажности воздуха, которые показали, что они не соответствуют критериям для объявления режима ЧС.

– Не было зарегистрировано фактов отравления и инфекционных заболеваний среди животных, растения также не были повреждены вредителями, то есть законных оснований для объявления ЧС нет, – уточнил Серик Калдыгул.

Сейчас в регионе идет заготовка кормов на зиму, начата работа по доставке сена из других регионов. На 2021–2022 годы в целях обеспечения скота зимними кормами в регионе в соответствии с поручением Премьер-министра в качестве возвратных средств из бюджета выделено 5,3 млрд тенге (1,9 млрд – на сено и 3,4 млрд тенге – на корма). На эти средства планируется до конца года закупить 26 тыс. тонн сена и 34 тыс. тонн кормов.

Кроме того, пять крестьянских хозяйств отправились на сенокос в Атыраускую и Актюбинскую области. Они будут запасать сено и продавать его излишки другим владельцам скота. Также на сегодняшний день 14 бригад занимаются сенокосом на местных пастбищах. Ожидается, что до конца года они заготовят 15 тыс. тонн сена.

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