Кризис идентичности

В социально ответственном обществе необходимо уделять внимание психологическому состоянию школьников. Подростками в возрасте от 13 до 18 каждая мелкая проблема воспринимается как конец света и кажется неразрешимой.

В этот период очень важно иметь близкого, который увидит в ребенке равного себе. Выслушает, поймет, посоветует, а не отмахнется как от назойливой мухи, дескать, мне бы твои проблемы! А еще у подростка могут быть чаяния на грани отчаяния, огорчения сродни вселенскому горю, о которых он может просто промолчать, не попросив ни у кого помощи и поддержки, если в такой период он одинок.

И тогда может случиться непоправимое, ибо в какой-то момент ребенок решит, что он никому не нужен в этой жизни, не имею­щей никакого смысла. И шагнет в пропасть, как это сделала в январе одиннадцатиклассница одной из шымкентских школ, открыв трагическую статистику 2024 года. Такие случаи, к сожалению, не редкость. И динамика их роста чудовищна.

В 2022 году в Шымкенте 15 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством. В прошлом году тех, кто посчитал, что им нет места на этом свете, стало в два раза больше. 30 подростков добровольно ушли из жизни, так и не дождавшись протянутой руки помощи, поддержки и понимания.

В случае с январским суицидом пока идет досудебное расследование по статье, предполагающей уголовную ответственность за доведение до самоубийства. В школе утверждают, что училась девочка хорошо, участвовала в классных и школьных мероприятиях, с учителями вела себя тактично, общалась с одноклассниками.

Причин для такого исхода не видят и близкие ребенка. В тот день школьница сослалась на недомогание и не пошла на занятия. А когда взрослые вернулись домой, то увидели страшную картину.

– Если говорить о причинах суицида подростков, то прежде всего нужно понимать, что общая цель всех суицидентов – поиск решения проблемы, которая вызывает у подростка острую душевную боль, – комментирует Татьяна Бажан. – То есть в эмоциональном плане подростки переживают проблемы, которые в психологии называют проблемами трех «Н» – непреодолимость трудностей, нескончаемость несчастий, непереносимость тоски и одиночества – и трех «Б» – беспомощность, бессилие, безнадежность. В таком состоянии подросток приходит к выводу, что ни на что в этой жизни не способен. К основным мотивам самоубийства у несовершеннолетних относятся чувство обиды, одиночества, отчужденности, непонимания со стороны взрослых.

Причиной такого состояния могут быть чрезмерные физичес­кие и эмоциональные нагрузки, вызывающие переутомление, неразделенная любовь, беременность, инциденты сексуального характера, нетрадиционная ориентация. А еще чувство утраты любви родителей, чувство вины, стыда, позора, насмешки. Осознание собственной слабости на фоне других, боязнь мнимого или реального наказания, желание отомстить, наказать.

Психолог предупреждает, что наличие фактов суицида или попыток свести счеты с жизнью кого-то из близких или членов семьи только увеличивает риск принятия решения в пользу такого способа «устранения» проблемы. Суицидальное поведение может быть также связано с попыткой обратить на себя внимание, вызвать сочувствие или таким образом избежать наказания.

– Важно учитывать, что и демонстративный мотив может привести к завершенному суициду, – предупреждает Татья­на Бажан. – Эффект Вертера – суицидальное поведение, вызванное подражанием или солидарностью с друзьями, героями художественных произведений, известными личностями. Тут же может быть мнимое или реальное наличие негармоничных особенностей внешности. Унижение, оскорб­ление, насилие (физическое и психологическое) в отношении подростка. Нужно понимать, что суицидальное поведение может быть и следствием наличия психопатологических, в том числе недиагностированных расстройств: депрессии, ипохондрии, дисморфомании, паранойяльного или параноидного синдрома и другого. Поэтому внешние обстоя­тельства могут выступать только поводом, подтолкнувшим к суициду, а истинные причины коренятся глубже и дольше по времени развития.

– Что должно насторожить взрослых в поведении подростка? – спросила я у Татьяны Михайловны.

– Подросток все чаще стремится побыть наедине с собой, избегает контактов, – ответила собеседница. – Участились вспышки агрессии. С психологической точки зрения агрессия подростков и детей – это призыв о помощи. Так что ответная агрессия со стороны окружения воспринимается ими как отказ в помощи. Подрос­ток стал капризным, его психоэмоциональное состояние колеб­лется в течение дня от гиперактивности до полного упадка сил. Аутоагрессия, то есть агрессия, нап­равленная на себя: она проявляется в рис­кованном и самоповреждающем поведении человека. В этом ряду также стоят снижение само­оценки, потеря самоуважения. Подросток считает себя неудачником. Появились проблемы со сном, аппетитом: стал намного больше или меньше спать, есть. Снизилась успеваемость в школе. Появились проблемы с личной гигиеной и опрят­ностью, ребенок уделяет меньше здорового внимания к своему внешнему виду.

Очень серьезным признаком возможного суицида психолог называет раздачу своих вещей друзьям и родственникам, особенно если эти вещи дороги подростку.

– Любая психологически травмирующая ситуация и тем более целый ряд эмоционально сложных для подростка событий напрямую влияют на настроение и могут спровоцировать мысли о самоубийстве, – обращает внимание Татьяна Бажан. – Важно помнить, что психологическая травма индивидуальна: то, что у одного человека вызовет тяжелые переживания, на другого не окажет сильное влияние. Поэтому категорически запрещено обесценивание чувств подростка – ему и так сейчас непросто. Любые резкие изменения в поведении, настроении, внешности – это всегда повод обратить неназойливое, тактичное, но пристальное внимание на подростка и его актуальную жизненную ситуацию.

И не надо бояться, что разговоры могут поселить суицидальные мысли в голове ребенка. Расспрашивайте его о чувствах, не обесценивайте трудности, с которыми он столкнулся, внимательно слушайте и заверяйте в своей любви. Ну и, конечно же, не игнорируйте возможность обратиться за профессиональной помощью психиатра или психолога, если заподозрили что-то неладное.

Говоря о романтических отношениях 15–17-летних девушек и юношей, психолог обращает внимание на то, что в этом возрасте определяется дальнейшее отношение подростков к браку и семейной жизни в целом. В этом возрасте у большинства сохраняются желание и вера в счастливую семейную жизнь. Поэтому задача родителей на этом возрастном этапе ребенка сделать установку на будущую семейную жизнь.

В этот период развиваются навыки взаимодействия и общения со своим и противоположным полом. Поэтому первая любовь, первые романтические отношения являются важнейшим опытом, влияющим на личностное развитие ребенка.

Через ненавязчивое, уважительное отношение к чувствам своего взрослеющего чада родители могут содействовать достижению эмоциональной зрелости и пониманию семейной жизни.

– Родителям нужно знать, что романтические отношения в возрасте 15–17 лет выполняют целый ряд функций и прежде всего позволяют выработать оптимальные способы взаимодействия с противоположным полом, – говорит Татьяна Бажан. – В романтических отношениях юноши и девушки приобретают опыт совместного времяпрепровождения с противоположным полом. Наличие романтической связи способствует улучшению статуса в кругу ровесников. Первая любовь нередко становится хорошим примером того, что один человек может быть одновременно и романтическим партнером, и хорошим другом, с которым можно совместно развиваться. Романтическая привязанность в этом возрас­те формирует уверенность в том, что и в дальнейшем будет возможность создавать теплые и доверительные отношения с человеком противоположного пола. Вот почему так важно не разрушить фундамент будущей здоровой личной жизни девушек и юношей категоричес­ким непринятием, агрессией и неува­жительным отношением к их только зарождающимся романтическим чувствам.

Подростковый возраст сам по себе является психоэмоционально сложным кризисным явлением. Гормональные волны в сочетании с резкими изменениями социального статуса, при которых наряду с правами и свободами приобретается охапка личной ответственности за свою жизнь и свой выбор, естественно, вызывают высокий уровень тревожности, поскольку это незнакомые и неизвестные территории и у детей нет опыта проживания взрослой жизни. Как будто они одной ногой стоят в детстве, другой – во взрослой жизни, и в таком «шпагате» как минимум очень неуютно, а часто страшно и больно. И если это усугубляется отсутствием здоровых навыков преодоления трудностей, им может быть слишком трудно справиться с трудностями подросткового возрас­та: отвержением, ошибками, расставаниями, проб­лемами в обучении или трудностями в семье. Родителям важно помнить, что подросток находится в возрасте пубертатного криза, для которого характерна личностная нестабильность: то активный, то вялый, то самооценка занижена, то завышена, то одно увлекает, то другое. То есть переживает кризис идентичности, задавая десятки вопросов, ответы на которые самостоятельно найти не так-то просто. А не найдя, не видит смыс­ла жить, затягивая вокруг себя петлю безысходности.