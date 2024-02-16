Кризис идентичности
2
Любовь Доброта, Шымкент
Кто я? Какое будущее меня ждет? Способен ли я на что-нибудь в этой жизни?
Эти и другие вопросы, убеждена магистр социальных наук, практический психолог-психодиагност Татьяна Бажан, не просто нормальны для подросткового возраста, а естественны и необходимы для решения возрастных задач и перехода на следующий этап личностного развития. И потому требуют самого искреннего и мудрого участия в жизни ребенка значимых взрослых – родителей, бабушек, дедушек, учителей.