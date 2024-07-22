Кровати олимпийских спортсменов передадут бездомным Парижа

Кровати, предназначенные для олимпийских спортсменов, передадут ассоциациям по поддержке бездомных в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео

Благотворительная акция состоится после завершения спортивного мероприятия во французской столице. Об этом заявила директор по устойчивому развитию международного олимпийского комитета Мари Барсак.

Тем временем мэрия Парижа усилила так называемую «социальную очистку». По последним данным, из города вывезли 12,5 тысяч людей, не имеющих определённого места жительства, поскольку их лагеря находятся на пути, где проходит эстафета Олимпийского огня, объяснили французские власти.

Сегодня стало известно, что олимпийский огонь прибыл во французский департамент Сена и Марна.