Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна

Далее факел пронесут по достопримечательностям департамента Валь-де-Марн
Олимпийский огонь прибыл во французский департамент Сена и Марна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Среди факелоносцев – олимпийский чемпион в беге с барьерами на играх в Монреале 1976 года Ги Дрю и бронзовая медалистка по парагребле в Токио 2020 года Марго Буле.
В эстафете задействовали самую длинную в мире 40-метровую гребную лодку. Она вмещает 24 человека.
Далее факел пронесут по достопримечательностям департамента Валь-де-Марн. Ну а кульминацией станет зажжение чаши огня в Париже во время церемонии открытия Игр.
Напомним, эстафета Олимпийского огня стартовала в апреле 2024 года в греческом городе Древняя Олимпия.
Ранее сообщалось, что две тысячи факелов изготовили в преддверии Олимпийских игр в Париже. На их производство ушло около шести тонн стали.