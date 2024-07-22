Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна

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Олимпийский огонь прибыл во французский департамент Сена и Марна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Среди факелоносцев – олимпийский чемпион в беге с барьерами на играх в Монреале 1976 года Ги Дрю и бронзовая медалистка по парагребле в Токио 2020 года Марго Буле.

В эстафете задействовали самую длинную в мире 40-метровую гребную лодку. Она вмещает 24 человека.

Далее факел пронесут по достопримечательностям департамента Валь-де-Марн. Ну а кульминацией станет зажжение чаши огня в Париже во время церемонии открытия Игр.

Напомним, эстафета Олимпийского огня стартовала в апреле 2024 года в греческом городе Древняя Олимпия.

Ранее сообщалось, что две тысячи факелов изготовили в преддверии Олимпийских игр в Париже. На их производство ушло около шести тонн стали.