Крупнейший беспилотный самолет испытали в Китае
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Айман Аманжолова
Информационное агентство Синьхуа сообщило, что большой китайский двухмоторный беспилотный транспортный самолет совершил первый полет
Испытательный полет выполнили из аэропорта Фэнмин в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.
Полет длился около 20 минут, все системы работали нормально.
Самолет разработала и построила компания Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, Ltd.
Размах крыльев составляет 16,1 метра, высота — 4,6 метра, объем грузового пространства — 12 кубических метров, а коммерческая грузоподъемность — две тонны.