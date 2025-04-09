Авария произошла сегодня утром в жилом массиве «Лесная поляна», возле дома №2, сообщает Kazpravda.kz

Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем «Тайота», в салоне которого находились 10 детей.

«После столкновения с «Ивеко» микроавтобус «Тойота» по инерции врезался в автобусный павильон. В микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад. Семь из них доставили в городскую больницу Астаны для дальнейшего обследования», – проинформировали в ДП Акмолинской области.