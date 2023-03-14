Крупную партию наркотиков выявили на границе Казахстана и Узбекистана

В топливном баке авто обнаружено около 14 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Фото пресс-службы КНБ РК

Попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотиков пресек Комитет национальной безопасности РК. Почти 14 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ обнаружено в машине под управлением иностранца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«6 марта 2023 года в пункте пропуска «Жибек Жолы» на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничным нарядом остановлена автомашина под управлением иностранного гражданина.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 кг наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых в топливном баке. Из них: 5 кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков», - проинформировали представители КНБ.

Расследование по этому факту ведется по ч. 3 ст. 297 УК РК.