Крупные финансовые нарушения выявили при строительстве газопровода в Кызылординской области

Экономика, Энергетика
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Должностные лица объекта государственного аудита привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Kazpravda.kz

Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области проведен государственный аудит на объекте КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" на соответствие действующим законодательствам РК при проведении строительно-монтажных работ по газификации населенных пунктов Кармакшинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.

"В ходе аудита было установлено, что объектом государственного аудита в нарушение требований статьи 272 Гражданского Кодекса РК, пункта 6 статьи 97 Бюджетного Кодекса РК по проекту "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенном пункте станции Торетам Кармакшинского района Кызылординской области" подрядчику было произведена оплата за фактически невыполненные работы на общую сумму 286 207,7 тыс.тенге", - проинформировали в министерстве.

По результатам аудита объекту государственного аудита было направлено предписание об устранении выявленных нарушений и рассмотрении ответственности лиц, их допустивших.

Принятыми мерами финансового реагирования нарушения на сумму 104 119,3 тыс. тенге были устранены путем выполнения работ.

Также, должностные лица объекта государственного аудита привлечены к дисциплинарной ответственности.

Департаментом ведутся соответствующие работы по восстановлению остаточной суммы нарушения, добавили в Минфине.

 

#нарушения #строительство #финансы #газопровод

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