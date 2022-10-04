Крупный «улов»

В Кармакшинском районе задержаны двое мужчин с десятью мешками анаши. Общий вес высушенной марихуаны составил более 42 кг.

Полицейские сообщили, что автомобиль Toyota Camry был остановлен на первом километ­ре трассы Шымкент – Самара за нарушение правил дорожного движения. А в ходе досмотра обнаружен и изъят груз – 10 мешков с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, это высушенная марихуана общим весом 42 кг 682 гр. Мужчины, передвигавшиеся на груженом наркотиками автомобиле, водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.