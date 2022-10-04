Свежий выпуск Крупный «улов» 4 октября 2022 г. 0:00 Наталья Денисова, Кызылординская область В Кармакшинском районе задержаны двое мужчин с десятью мешками анаши. Общий вес высушенной марихуаны составил более 42 кг. Полицейские сообщили, что автомобиль Toyota Camry был остановлен на первом километре трассы Шымкент – Самара за нарушение правил дорожного движения. А в ходе досмотра обнаружен и изъят груз – 10 мешков с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, это высушенная марихуана общим весом 42 кг 682 гр. Мужчины, передвигавшиеся на груженом наркотиками автомобиле, водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.