Кто будет строить ТЭЦ в Акмолинской области

Энергетика
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Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с председателем правления АО «Самрук-Энерго» Кайратом Максутовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Акмолинской области

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы реализации проекта «Строительство ТЭЦ в г. Кокшетау». Пресс-служба акимата сообщила, что строить ТЭЦ будет АО «Самрук-Энерго».

На встрече стороны обсудили результаты спроектированного ТЭО проекта и выразили необходимость в изменении схемы теплоснабжения города с учетом перспективы развития и строительства нового энергообъекта. Основным приоритетом обсуждения стала задача покрытия дефицита электрической и тепловой мощности данного региона.

Руководитель региона подчеркнул важность энергетического проекта не только для комфорта жителей, но и для экологии области.

- С каждым годом Кокшетау активно развивается, ведётся интенсивное жилищное строительство, появляются новые кварталы с многоэтажной застройкой, предприятия и объекты социальной сферы. Мощности, которую сегодня вырабатывают районные котельные, городу не хватает. Строительство ТЭЦ обеспечит население горячим водоснабжением и позволит экономить электричество,- сказал М. Ахметжанов.

В свою очередь председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов отметил, что в целях реализации заключенного меморандума между Казахстаном и Российской Федерацией, 26 декабря 2023 года было подписано Соглашение о сотрудничестве по строительству трех теплоэлектроцентралей в трех городах страны. В том числе - в Кокшетау. Проведена детальная проработка правовых, технических и финансовых аспектов реализации проекта.

Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы по месту размещения будущей ТЭЦ, а также необходимой подводящей инфраструктуры. 

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу и утвердить дорожную карту по реализации данного проекта.

#строительство #ТЭЦ #Кокшетау #планы

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