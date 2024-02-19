Кто говорит? Вор!

В феврале полицейские объявили на востоке страны акцию «Стоп-мошенник». Сотрудники вместе с волонтерами начали обходить дома, проводить ликбез на тему, кто такие киберпрес­тупники и как не попасться им на крючок. Разместили на упаковках местной «молочки» QR-коды с той же информацией, провели опрос на городских улицах…

Регион, как и в целом Казах­стан, столкнулся с беспрецедент­ным масштабом интернет-мошенничества. В 2023 году только официально было зарегистрировано 20 тыс. преступлений, граж­дане потеряли больше 17,5 млрд тенге! Реальная цифра, конечно, больше. Некоторые экс­перты даже заявили об угрозе национальной безопасности.

– В Шемонаихинском районе сотрудники уберегли мужчину от обмана как раз во время обхода, – рассказала пресс-секретарь областного департамента полиции Татьяна Карпова. – Жителю города позвонили и заявили, что он по их инструкции должен установить на телефон мобильное приложение. Но тут во двор как раз пришли полицейские, остановившие хозяина дома. Они рассказали, что так действуют киберпреступники.

Практически все схемы начинаются с телефонного звонка – как в известном детском стихотворении: «У меня зазвонил телефон...» Преступники используют обкатанные приемы, когда буквально с первых слов дают собеседнику психологические установки и в итоге заставляют сделать так, как им нужно. На днях в такой переплет попала учительница из Усть-Каменогорска. Звонившие представились сотрудниками службы безопас­ности и огорошили ее сообщением, что прямо в данный момент кто-то из Шымкента оформляет на нее онлайн-кредит. Мошенники заявили, что необходимо оформить реальный кредит на «страховочном» счете.

– Они объяснили, что я как бенефициар должна оформить кредит, чтобы банк увидел, что кто-то действует от моего имени, – передала странные доводы педагог. – Деньги я должна отправить на запасной счет. Я поверила, потому что они уверенно назвали мой банк и скинули свои удостоверения его сотрудников. Заявили, что у них идет спецоперация против недобросовестных коллег-специалистов.

Собеседники «вели» женщину, ни на секунду не прерывая разговор. В это время ей звонил сын, как будто чувствовал неладное, но номер был постоянно занят. Она сама пришла в банк, сама подтвердила оформление займа, сама перевела деньги на указанный счет. Причем перевела двумя порциями: сначала через терминал своего банка, а когда автомат выдал ограничение на переводы, по указке голоса в трубке отправилась к ближайшему терминалу другого финансового учреждения. Собеседники постоянно ее накручивали: «На вас сейчас оформляют кредит», «Кто-то действует из Шымкента – города, который вне досягаемости». Учительницей управлял не разум, а страх.

С учетом процентов жительница Усть-Каменогорска «попала» на космическую для нее сумму в 6 млн тенге. Она поняла это здесь же, в банке, как только обновилось мобильное приложение на смартфоне. Часть средств, пос­тупившую на счет жителя города на западе Казахстана, удалось заблокировать. Следствие предполагает, что это дроппер, или транзитер, посредник. Но, как убедилась педагог, доказать это тяжело.

Сбор подтверждающих материалов – дело страшно забюрократизированное, запутанное, медленное. Банки могут неделями отвечать на запросы правоохранительных органов. И пока не будет решения суда, финансовое учреждение не вправе забрать деньги с чужого счета. Другую сумму – больше миллиона тенге – мошенники, как выяснилось, сняли буквально за пару минут. В сухом остатке педагог должна теперь на протяжении пяти лет при своей скромной зарплате ежемесячно возвращать банку по 105 тыс. тенге. Стресс, слезы, валидол, чувство несправедливости, хроническая нехватка денег – вот результат общения учительницы с мошенниками.

Тот же принцип шока и психологических установок лежит в основе самой, пожалуй, частой схемы со звонком о попавшем в беду родственнике. В облдепартаменте полиции привели в пример недавний случай с усть-каменогорской пенсионеркой.

Вечером женщине, которой уже за 70, позвонили. Мужской голос представился сотрудником полиции соседнего государства и заявил, что ее внучка-студент­ка устроила дорожную аварию, погиб человек. Для решения воп­роса нужно 3 млн тенге, говорить никому ничего нельзя. «У пожилого человека отложилось в голове, что связаться с внучкой невозможно, и вместо того, чтобы перепроверить, перезвонить, она всю ночь строила планы, где и как будет собирать деньги, – пояснили полицейские. – Весь следующий день она была захвачена деятельностью по сбору денег. У нее ни разу не возникло ни тени сомнения».

К счастью, в смартфоне пенсио­нерки не было приложения мобильного банкинга, и деньги она собирала по старинке – наличкой. Диспетчер службы такси, приняв заявку на доставку небольшой сумки, логично предположил неладное. Он передал заказ водителю, но одновременно позво­нил в полицию. Пенсио­нерка сначала молчала о содержимом сумки, отказывалась верить оперативникам, что ее обманули. Ее уговорили позвонить дочке, внучке, убедиться, что те живы-здоровы, дома, ни о каком ДТП не слышали. И вот тут женщина схватилась за голову.

Как пояснили в департаменте, старики с их советским менталитетом убеждены, что никто не станет обманывать пожилых людей, потому что это стыдно. Именно этим простодушием и доверчивостью цинично пользуются преступники. Чаще всего номера, с которых поступают звонки, не зарегистрированы в Казахстане, их пользователей невозможно отследить. Более того, с недавних пор мошенники стали взламывать WhatsApp и рассылать от имени родственников сообщения типа «срочно скинь 200 тысяч тенге, вечером верну». Человек не перезванивает, не перепроверяет – и лишается денег. Только в Риддере с начала этого года зарегистрировано 17 подобных фактов.

Сегодня многие интернет-преступ­ления против собственности остаются безнаказанными. По данным МВД, из 20 тыс. фактов, зарегистрированных в 2023 году, до суда дошло и было рассмотрено 3 тыс. дел, или 15%. К уголовной ответственности привлекли 828 преступников. Они получили от трех до шес­ти лет лишения свободы по ст. 190 УК РК (мошенничество). В частности, в Усть-Каменогорске были задержаны трое человек, на счету которых более 50 эпизодов с общим ущербом 80 млн тенге. В декабре в Астане правоохранительные органы пресекли деятельность четырех call-центров, занимавшихся обманом граждан.

Ряд мер для борьбы с киберпреступностью уже принят. Как рассказали в облдепартаменте полиции, вместе с операторами связи разработан алгоритм по блокировке звонков с подменных номеров. В 2023 году, по данным МВД, было заблокировано 43 млн таких звонков. С ноября в стране начала действовать система определения и блокировки сомнительных звонков на стационарные номера, которыми в основном пользуется старшее поколение. Счет также идет на сотни тысяч. Ужесточена процедура оформления онлайн-займа, в том числе путем SMS-подтверждения, узаконена возможность заявки на шестимесячный запрет на кредиты и микрозаймы через eGov mobile или на портале eGov.kz.

Еще ряд законодательных поправок – на рассмотрении, в том числе дополнительные процедуры при регистрации телефонных номеров и введение административной ответственности за их передачу другим лицам. В этом случае у полицейских появятся законные основания штрафовать дропперов.

Другими словами, число лазеек снижается. Однако современные технологии играют на руку обманщикам. Поэтому в правоохранительных органах не устают напоминать: самый эффективный способ не попасться на удочку аферис­там – выработать привычку к финансовой гигиене, примерно такую же, как вымытые с мылом руки. Эти рекомендации хорошо известны.

Во-первых, не сообщать никому из посторонних данные карты, пин-коды, коды безопас­ности из SMS-сообщений. Банковские сотрудники никогда не запрашивают такую информацию по телефону. Во-вторых, периодически менять пароли, как бы это ни напрягало. В-треть­их, критически относиться к звонкам от незнакомцев, сообщениям в мессенджерах, касающихся денег. Правильнее всего сразу прервать разговор и при необходимости перезвонить родственнику или в финансовое учреждение, перепроверить. Не кликать по неизвестным ссылкам, которые падают в чаты, «личку» и на электронную поч­ту, особенно если предлагают что-то бесплатное или по бросовым ценам. Словом, нужно быть бдительным. Если перефразировать детское стихотворение, можно сказать так: «У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» – «Вор».

К слову, на днях мажилисмен Магеррам Магеррамов в депутатском запросе предложил обязать банки и сотовых операторов возмещать ущерб пострадавшим от интернет-мошенников. По словам мажилисмена, в связи с низкой раскрывае­мостью возмещение материального ущерба составляет всего 2,5%. Соответствующий пакет мер уже разрабатывается. «Такая ответственность в законопроекте позволит подключить мощные технологические ресурсы финансовых и телекоммуникационных компаний для противодействия растущему кибермошенничеству», – убеж­ден депутат.