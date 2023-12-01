Кто хорошо работает, тот хорошо живёт

В настоящее время здесь проживают 4 103 человека. И основная доля местного населения занята в сельском хозяйстве. Многие имеют свои наделы, и именно земля их кормит. К тому же всего несколько лет назад в рамках проекта «Ауыл аманаты» здесь был создан кооператив, который объединил всех желаю­щих увеличить свои доходы и улучшить качество жизни.

В целом жизнь протекает здесь размеренно. В теплые сезоны, пройдя днем по улицам населенного пункта, прак­тически не встретишь людей. В такое время большая часть жителей находится в полях и на придомовых участках. Никто не сидит без дела. Только видно, как дети возвращаются со школьных занятий или кто-то бежит за покупками в продуктовый магазин.

Приятно удивило состояние внутренних дорог. Оно на порядок лучше, чем на многих улицах областного центра. Правда, и автомобилей здесь заметно меньше. Зато среди них есть тяжелые трейлеры. Как выяс­нилось, некоторые местные мужчины предпочитают заниматься грузовыми перевозками на дальние расстоя­ния. Рустам Рахматов, один из них, периодически совершает рейсы в российский город Краснодар. По словам дальнобойщика, его все устраивает, с работой проблем нет, дороги нормальные.

При въезде в село с другой стороны протекает река Талас. Во время моего посещения велись берегоукрепительные работы и прокладка новой дороги. Именно здесь находится база сельскохозяйственного кооператива. На месте, кроме сторожа, никого не оказалось. С его слов, все заняты своими делами.

По дороге мне встретились две женщины. Побеседовав с ними, выяснил, что они работают педагогами в сельской школе им. Н. Гоголя. По их словам, на сегодняшний день в учебном заведении обучаются порядка 1 200 детей.

– Условия для работы хорошие. Недавно сделан ремонт. Но есть некоторые проблемы с транспортом, – отметила одна из учительниц, не пожелавшая представиться. – Мы живем в соседнем селе Сарыкемер. И каждый день приходится добираться сюда. Автобус курсирует, но с интервалом примерно полчаса, поэтому, чтобы не тратить время, мы обыч­но не ждем, а идем по дороге. Когда проезжает, машем рукой водителю, и он забирает нас. Но когда опаздываем, приходится добираться на такси, услуги которого обходятся нам от 600 до 1 000 тенге.

Что касается транспортного сообщения с областным центром, то относительно недавно благодаря новому маршруту у жителей появилась возможность ездить в город. Причем с комфортом, поскольку автобусы новые и прос­торные. К тому же с небольшим интервалом движения, чему местные жители очень рады, ведь, по их словам, ездить по делам приходится довольно часто.

45-летняя Лейла Смаилова проживает в селе с самого рож­дения, переезжать никуда не хочет. Ей нравится на малой родине, говорит, что с каждым годом жизнь в Таласе становится все лучше.

– Вот не нарадуемся – провели ремонт практически всех местных дорог. Раньше были одни бугры и ямы вокруг, теперь село не узнать. Прежний аким сельского округа много сделал для здешних жителей, этот же курс продолжает нынешнее руководство. Примерно два года назад, как проложили хорошую дорогу от Тараза, сразу же запустили автобусный маршрут. Потом установили фонари ночного освещения и остановки для общественного транспорта, – сказала женщина.

По ее словам, в прежние годы многие уезжали отсюда. Но в нас­тоящее время таких людей все меньше. Наоборот, видно, что местные жители стали обживаться более основательно, поскольку повсюду вдоль улиц заметны новостройки.

– Что касается работы, то ее хватает везде: и в селе, и в городе. Тот, кто хочет трудиться, всегда найдет, чем заняться. У нас действуют молочная ферма, колбасные цеха. Многие заняты земледелием и скотоводством. Особенно дело в гору пошло с открытием сельскохозяйственного кооператива в рамках проекта «Ауыл аманаты», – отметила Лейла Смаилова.

Ее слова подтвердил и 70-летний уроженец села Талас Яша Феизатов, находящийся на заслуженном отдыхе, но не сидящий сложа руки. Он является главой крестьянского хозяйства «Феизатов», которое действует уже около 20 лет.

– С работой проблем нет, – сказал пенсионер. – У большинства жителей свои поля. В основном люди занимаются земледелием. Те, кто не может трудоустроиться здесь, едут в город. Благо сейчас проблем с транспортом нет. Что касается меня, то в распоряжении хозяйства 70 гектаров. Ежегодно сею пшеницу, ячмень, люцерну, высаживаю немного лука, помидоров. Также занимаюсь фермой, которая рассчитана на 100 голов. Развожу крупный рогатый скот.

– Помимо земледелия и скотоводства, в последнее время в селе стало развиваться предпринимательство. Все больше открывается магазинов, аптек, производственных и перерабатывающих цехов, создаются новые крестьянские хозяйства, – проинформировал ведущий специалист аппарата акима Костюбинского сельского округа Байзакского района Ергалым Кананов. – Благодаря проекту «Ауыл аманаты» около 400 личных хозяйств, объединившись в сельскохозяйственный кооператив «Костобе-2019», получили кредиты, приобрели новую технику, теперь обрабатывают землю. Государство дало им возможность выгодно взять заем и развиваться, чтобы повысить свой доход. Выращивае­мые кормовые культуры идут на питание животным, излишки молока сдаются на ферму, мясо – в колбасные цеха.

По словам Ергалыма Кананова, жалоб от местных жителей не было уже давно. Да и на что сетовать, если для них созданы весьма благоприятные условия?

– Уже несколько лет во всех домах централизованный природный газ, – сказал Яша Феи­затов. – Два-три года назад на сельских дорогах уложили асфальт, поэтому жаловаться не на что. Провели водопровод, так что теперь питьевая вода течет из крана. Правда, в ночное время с 01.00 и до утра почему-то, как по графику, отключают ее. Причины непонятны: то ли автоматика не срабатывает, то ли какие-то другие проблемы. Но мы уже привыкли. С электричеством особых сложностей не испытываем. Бывают редкие перебои в непогоду, когда сильный ветер или снегопад ломают деревья, а те в свою очередь повреждают линии электропередачи. Но это быстро устраняется.

...Рядом с акиматом среди жилых домов расположены сельские больница, детсад, библиотека, отдел полиции и школа. Удобно, что все находится рядом.

Единственный большой минус, который бросается при первом взгляде, – это два заброшенных здания с выбитыми стек­лами, находящиеся вдоль центральной улицы, по соседству с мечетью. Как сказали местные жители, уже несколько лет они пустуют и своим видом портят общий внешний облик села.

Возможно, местным властям следует обратить внимание на эти объекты и, наконец, принять соответствующее решение. Если их можно отремонтировать, то почему не привести в надлежащий вид? А если больше нельзя использовать ввиду их ветхости и аварийности, то, возможно, нужно снести и на их месте построить что-то новое, необходимое для местного населения. К примеру, тот же сельский клуб, который, по всей видимости, и располагался здесь ранее для проведения культурных мероприятий, открытия различных кружков и развития юных талантов. Это позволило бы создать новые рабочие места, да и детям будет чем заняться на досуге. Сюда же можно было бы перенести сельскую библиотеку и заметно расширить книжный фонд, что, уверен, сельчане одоб­рят. Тем более что Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на Национальном курултае в Туркестане дал поручение придать импульс деятельности детско-юношеских организаций и отметил, что Казахстан станет успешной страной благодаря формированию нового качества нации только через развитие образования, науки и культуры.