Кто из спортсменов представит Казахстан в жамбы ату на ВИК - 2024

В настоящее время сформирована национальная сборная команда Казахстана по жамбы ату на ВИК

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

Стали известны четверо спортсменов по жамбы ату (конной стрельбе из лука), которые представят Казахстан на 5-х Всемирных играх кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных видов спорта

Десять лучших лучников страны приняли участие в отборе и разыграли прямые путевки на международные соревнования, которые состоятся осенью в столице. Они соревновались в венгерском, азиатском, тюркском стилях и в стиле жамбы.

По итогам первое место занял Айтбек Сарыбай, второе место – Абзал Тулыбеков, третье место завоевал Ералхан Айкоз.

А чемпион мира Батыр Бексауыт ранее обеспечил себе место в составе национальной сборной.

«Отбор прошел очень зрелищно. Думаю, что мы с достоинством защитим честь страны и приложим все усилия, чтобы завоевать победу», – сказал член национальной сборной по жамбы ату Ералхан Айкоз.

Таким образом, сформирована национальная сборная команда Казахстана.

1. Ералхан Айкоз – родился 5 июня 1998 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Победитель и серебряный призер XVI Чемпионата мира 2021 года в Тегеране;

2. Батыр Бексауыт – родился 8 августа 2001 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Обладатель первого места на молодежном Чемпионате РК 2021 года, золотой и бронзовый призер чемпионата Азии в Шымкенте, золотой и бронзовый призер чемпионата мира в Китае.

3. Айтбек Сарыбай – родился 30 января 1998 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Победитель и бронзовый призер XV чемпионата мира 2019 года в Южной Корее, серебряный призер чемпионата мира в Китае;

4. Абзал Тулыбеков – родился 31 октября 1996 года в Алматинской области. Победитель чемпионата мира по жамбы ату 2018 года.

В настоящее время спортсмены находятся на учебно-тренировочном сборе, который стартовал 6 августа в предгорьях Алатау, и продлится до 18 августа. Учебно-тренировочные сборы были организованы Центром национальных и конных видов спорта Минтуризма.

«Подготовка нашей национальной сборной идет на высоком уровне. Могу сказать, что мы готовы на 70-80%, при этом еще есть над чем работать. 4 наших спортсмена получили путевку на участие в 5-х Всемирных играх кочевников, с ними интенсивно работаем. Всемирные игры кочевников – как Олимпиада среди наших национальных видов спорта», – отметил главный тренер национальной сборной по жамбы ату Елдос Бадашев.

Заключительные учебно-тренировочные сборы перед 5-ми Всемирными играми кочевников пройдут в Астане с 27 августа по 7 сентября.

Напомним, что республиканская федерация жамбы ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК, куда входят федерации байге, кокпар, аударыспақ, садақ ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ. Ее возглавляет Исламбек Салжанов.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

Напомним, на Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. О том, что в конноспортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» под Астаной прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды» в рамках 5-х Всемирных игр кочевников (ВИК) с участием столичных послов можно прочитать здесь.