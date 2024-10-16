Кто может получать специальные соцвыплаты

Для получения этих выплат нужно уйти с работы с вредными условиями труда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 14 октября 11 814 гражданам назначена специальная социальная выплата (далее – ССВ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Как сообщалось ранее, в этом году в Казахстане внедрена спецсоцвыплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений (в ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

По данным Минтруда, всего за назначением обратились 12 530 человек.

За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 3 077 человек, из них назначено 2 963 получателям.

За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 8 928 человек, из них назначено 8 851 получателю.

Кроме того, 474 гражданина ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 51 гражданин не ответил на СМС-сообщение. 191 обратившемуся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 528 чел., 4 источника – 1598 чел.), Костанайской (2 источника – 334 чел., 4 источника – 1057 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 275 чел., 4 источника – 1063 чел.) областях.