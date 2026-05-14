Куба полностью исчерпала запасы топлива

В ООН предупреждают: если ситуация не изменится, на острове может начаться гуманитарный кризис

Куба полностью исчерпала запасы дизельного топлива и мазута. В результате Гавана столкнулась с самыми масштабными отключениями электричества за последние десятилетия. Об этом заявили власти страны, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По данным Reuters, ситуация усилила напряжённость в городе, который уже испытывает нехватку продовольствия и медикаментов.

Кубинские власти считают, что причиной стали нефтяные ограничения со стороны США, парализовавшие поставки топлива на остров.

Тем временем правительство пытается поддерживать энергосистему за счёт собственной нефти, газа и солнечной энергии. Однако сеть продолжает работать нестабильно.

В ООН предупреждают: если ситуация не изменится, на острове может начаться гуманитарный кризис.