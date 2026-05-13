Таиланд сократит срок безвиза для туристов вдвое

По словам министра иностранных дел Сихасака Пхуангкеткеоу, срок действия визы должен соответствовать цели поездки, а путешественникам достаточно 30 дней в стране

МИД Таиланда предложил правительству сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Будет ли отличаться срок безвиза в зависимости от национальности, господин Пхуангкеткеоу не уточнил. Он лишь заметил, что ни одна из них «не будет дискриминирована».

Отдельно МИД Таиланда рассматривает сокращение числа категорий виз для иностранных граждан.

Кроме того, планируется ужесточить проверку целей пребывания в стране иностранцев. Это связано с резким ростом числа приезжих, которые используют безвиз не для туризма. В частности, жители провинций Ко Самуи и Ко Пханган стали жаловаться на продажу недвижимости иностранными владельцами через подставных покупателей.