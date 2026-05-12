В Грузии новый патриарх

За кандидатуру 57-летнего митрополита Шио проголосовали 22 из 39 участников расширенного заседания Священного Синода Грузинской православной церкви, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Католикосом-патриархом всея Грузии избран 57-летний митрополит Шио (в миру - Элизбар Муджири). В голосовании, которое прошло в понедельник, 11 мая, в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, участвовали 39 членов Синода, для избрания требовалось набрать не менее 20 голосов. Шио получил 22 голоса, опередив двух других кандидатов.

Другие претенденты на пост главы Грузинской православной церкви - митрополит Иов (Акиашвили) и митрополит Григол (Бербичашвили) набрали соответственно 9 и 7 голосов. До этого Шио уже занимал ключевую позицию местоблюстителя патриаршего престола, фактически управляя церковью после ухудшения здоровья Илии II.

Будущий патриарх родился в 1969 году в Тбилиси. Сначала он учился в Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели, но позже ушел в монашество в Шио-Мгвимский монастырь. В январе 1993 года принял постриг.

В начале 2000-х годов Шио был настоятелем прихода в московском храме великомученика Георгия в Грузинах, в России же получил богословское образование. В 2003 году вернулся в Грузию, был избран епископом вновь учрежденной Сенакской и Чхороцкуйской епархии. В 2009 году его возвели в сан архиепископа, спустя год - в сан митрополита.

Предыдущий глава Грузинской православной церкви - католикос-патриарх Илия II - скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял ГПЦ почти полвека и считался одной из самых влиятельных фигур в современной истории Грузии.

Официальное вступление Шио в должность ожидается сегодня в храме Светицховели. После этого он, как предполагается, будет именоваться Шио III.