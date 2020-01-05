Куда и как обратиться с вопросами о качестве медуслуг в Нур-Султане

Пациенты столичных учреждений здравоохранения со своими жалобами и предложениями по поводу качества медицинских услуг могут обратиться в Фонд медстрахования при помощи пяти способов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
При грубом отношении медперсонала, возникновении вопросов по качеству и объему оказанных медуслуг, либо в случае, когда просят оплатить заведомо бесплатные медуслуги, желании внести предложения по улучшению их качества и доступности, пациентам предлагается 5 способов обращения в Фонд медицинского страхования.
В частности, пациенты могут:
- Обратиться за помощью в службу поддержки пациентов внутреннего аудита, которая работает в каждой медорганизации. Достаточно написать письменное заявление на имя главного врача с указанием контактных данных для обратной связи;
- Поставить оценку медорганизации в мобильном приложении MVOTER. Для этого необходимо скачать приложение, найти в медицинском учреждении QR-код поставщика Фонда медстрахования, отсканировать его и отправить свою оценку;
- Оставить письменное обращение в разделе "Народный контроль" на сайте фонда http:fms.kz/ru/leave-complaint;
- Отправить сообщение в мессенджеры социальных сетей: fondosms (facebook, vk), fms.kz (Instagram).
Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане заработала система обязательного социального медицинского страхования.