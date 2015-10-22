Свежий выпуск Культурный код Содружества Аида АХМЕТОВА

Организаторы форума – Министерство культуры и спорта РК и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС). В столицу Казахстана прибыли около 200 ведущих экспертов стран СНГ в области культуры, образования, науки, спорта, туризма, информации.

Отмечая важность и значение форумов для укрепления гуманитарных связей на пространстве Содружества Независимых Государств, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов сказал: «Ежегодные встречи представителей творческой и научной интеллигенции стали знаковой площадкой, на которой обсуждаются важнейшие инициативы в области взаимодействия в сфере культуры, образования и науки. Надеюсь, что форум в Астане обогатит нас новыми перспективными идеями».

В Национальном музее РК состоится пленарное заседание, в котором примут участие представители Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан, а также известные об­щественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, министры культуры, образования, науки, информации стран Содружества, члены Исполнительного комитета СНГ, правления МФГС. На заседании и в профильных секциях будут говорить о различных аспектах профессионального взаимодействия: диалоге культур и роли музеев, духовных ценностях, сохранении общей исторической памяти, евразийском коде гуманитарного сотрудничества.

Пленарное заседание завершит торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Содружество дебютов», которая учреждена в 2008 году. В нынешнем году обладателями премии стали специалисты в области туризма. Также члены правления МФГС и руководители делегаций встретятся с представителями отечественных и зарубежных средств массовой информации.