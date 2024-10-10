Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране

Куляш Кунантаевна была крупным общественным и государственным деятелем. В Интернете она представлена как первый доктор педагогических наук среди женщин Казахстана, выдающийся ученый, внесший фундаментальный вклад в развитие отечественной педагогической науки и высшего образования страны.

Признанием высокого авторитета Куляш Кунантаевой явилось избрание ее членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР и иностранным членом Российской академии образования, академиком Академии образовательных наук Грузии, членом Ученого совета по защите докторских диссертаций Ташкентского педагогического института им. Низами. Об этом и многом другом говорилось в день прощания с ней. Отмечая ее заслуги перед обществом и государством, ученики, коллеги в своих выступлениях отмечали, что было бы справедливо присвоить Казахскому национальному женскому педагогическому университету имя Куляш Кунантаевой.

Она активно и плодотворно занималась вопросами воспитания и образования молодежи, фундаментальными основами формирования личности. Всегда видела перспективы развития страны через образовательный процесс, понимала важность знаний, исследования национальных особенностей и традиций, наследия выдающихся деятелей казахского народа. Основываясь на этих научно обоснованных знаниях, возникает глубокое уважение к своим корням, формируется подлинный патриотизм у молодежи, который проявляется в их достоинстве, в том, чтобы они с честью могли отстаивать и продвигать интересы своей страны.

Состояние любого народа зависит от степени консолидации всего общества, члены которого связаны между собой духовными, экономическими, политическими, этническими, правовыми отношениями. В данной парадигме необходимо выделить роль личности, которая обладала бы способностью выражения и удовлетворения социально справедливых потребностей и интересов граждан. Именно такой личностью была Куляш Кунантаева, которая одновременно с должностью ректора с 1975 по 1985 год осуществляла депутатские полномочия ІХ и Х созывов Верховного совета Казахской ССР. Она являла собой пример консолидационного процесса между представителем народа и государственной властью, способствовавшего, безусловно, эволюционному развитию страны.

Куляш Кунантаевна, исходя из фундаментальных задач, возлагаемых на вузы, понимала их высокую степень ответственности за молодежь. Это должно было относиться не только к профессиональной подготовке, но и к формированию людей с развитым современным мышлением и высокой культурой, базовым началом которых является уважительное отношение человека к человеку, понимание ценности каждого как для себя, так и общества в целом. Именно реализации этой задачи она посвятила всю свою сознательную жизнь и в полной мере осуществляла ее на посту ректора института по подготовке будущих учителей, которые больше, чем кто-либо, призваны были работать в структурах, связанных с просвещением, образованием, воспитанием детей и молодежи, от деятельности которых зависит уровень жизни людей, развитие государства и общества.

Как известно, образ любого вуза воспринимается в первую очередь через призму деятельности его руководителя. Именно его деятельность определяет целостное представление о возглавляе­мом им учебном заведении. За годы руководства данным институтом Куляш Кунантаевой увеличилось количество факультетов с четырех до шести, а количество кафедр – с 19 до 28.

Однако более убедительными будут выглядеть высказывания непосредственных учеников и коллег, опубликованные в книге «Өткенi өнегелi, дана басшы, ұлағатты ұстаз…».

Еще в 1975 году С. Скитева в статье «Сеять разумное», посвященной Куляш Кунантаевне, приводит слова, которые стали лейтмотивом ее деятельности: «Мы выпускаем из стен вуза тех, кого называют просветителями. ...Мы стремимся к тому, чтобы воспитывать духовно богатых, нравственно чистых, физически совершенных людей».

Заслуженный работник образования РК Нуржамал Сманова в статье «Вся жизнь ее – служение народу» по поводу 80-летия Куляш Кунантаевны отмечала: «В годы ее руководства Казахский женский педагогический институт стал стремительно развиваться, раскрывать свой потенциал как прогрессивное учебное заведение. За 16 лет работы Куляш Кунантаевны на посту ректора ведущего вуза была укреплена материально-техническая база, приняты в эксплуатацию новые учебные корпуса с 12 новыми лабораториям, оснащенными самым современным оборудованием, здание специализированной библиотеки».

В статье «Наставник моей жизни» К. Альмагамбетова определяет ее не только как руководителя, но и как заботливую мать, охватившую своим вниманием и любовью всех студенток: «Эта женщина имела железный характер и большую силу воли. Будучи депутатом Верховного Совета, она много сделала для улучшения материально-технической базы института. …Студенческое благополучие было ее основной задачей». В первую очередь она решала вопросы быта и учебы студентов. Свой рабочий день начинала с обхода общежитий, находила время для личных бесед со студентками, способствовала активизации их жизни. Во всесоюзных конкурсах по улучшению студенческого быта и организации досуга их общежития становились неоднократно призерами и получали крупные денежные вознаграждения.

Поразительная разносторонность таланта, чистота помыслов и сила духа, которыми обладала Куляш Кунантаев­на Кунантаева, сделали ее одним из знаковых лиц в развитии современного образовательного процесса в Казахстане, бескорыстном служении стране, бережном отношении к молодому поколению. В 2000 году ей было присвоено звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан». В 2011-м Куляш Кунантаевна была награждена почетной медалью героя международной энциклопедии «Лучшие люди», назначение которой обосновывалось следующим содержанием: «Для будущего Казахстана крайне необходимо, чтобы о таких личностях, как Вы, целеустремленных, успешных в работе – истинных людей дела, знали наши с Вами современники и молодое поколение всех народов».

В череде повседневных дел мы упус­каем возможности своевременно отдавать должное заслугам, достижениям, успехам людей, которые бескорыстно, во благо наших общих дел отдают все свои силы, способности, время, не требуя ничего взамен. Словно все наши достижения возникают сами собой. А между тем рядом с нами находятся люди, которые незаметно создают необходимые для нас материальные и духовные блага, условия для лучшей жизни. Чтобы увидеть их, узнать, услышать, нужно внимательнее смотреть на окружающий мир и, вовремя заметив, воздать им должное в знак признания и благодарности.