В ночь на 24 апреля 2025 года уровень воды на прибрежном участке вблизи посёлка Тепличное Северо-Казахстанской области достиг отметки, сопоставимой с высотой ранее возведённой дамбы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С целью предотвращения возможного перелива и минимизации рисков подтопления жилых территорий, курсантами Академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан были оперативно начаты работы по укреплению и повышению защитного вала.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, организованном в две смены по 200 человек каждая под руководством начальника Академии полковника Артура Токушева.

Курсантский состав обеспечивает бесперебойное наполнение мешков инертным материалом и их укладку вдоль дамбы.