Курсанты военного института сухопутных войск присягнули на верность Родине

В нынешнем наборе по 14 курсантов из Кыргызстана и Таджикистана, которые будут обучаться в рамках договора с государствами – участниками ОДКБ, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Церемония приведения курсантов к Военной присяге прошла в алматинском парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев у Вечного огня.

В этом году в военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова поступили свыше 500 курсантов.

«Конкурс на место составил более трех человек, и с каждым годом количество желающих пройти обучение в нашем вузе только растет. Среди поступивших – свыше 90 солдат срочной службы, которые осознанно выбрали профессию защитника Отечества. Они были приняты без экзаменов по государственной программе «Срочник 2.0», – уточнил заместитель главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил РК полковник Бауыржан Абиров.

В нынешнем наборе по 14 курсантов из Кыргызстана и Таджикистана, которые будут обучаться в рамках договора с государствами – участниками ОДКБ.