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Курсы для педагогов
Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

На базе талдыкорганского учебно-методического центра «Тіл» состоялся двухдневный курс повышения квалификации  для учителей казахского языка и литературы, приуроченный к 150-летию казахского общественного деятеля, просветителя, ученого-лингвиста Ахмета Байтурсынова.

Повышение квалификации – один из видов профессионального обу­чения работников сферы образования, проводимого для получения более глубоких теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений учителей-лингвистов. Настоящий педагог никогда не перестает пополнять свой багаж знаний. Только такой человек может быть конкурентоспособным, умеющим ответить на любой вопрос своего ученика. Такие курсы необходимы как для молодых учителей, так и опытных педагогов.

«Главный вопрос в об­у­чении государственному языку – системное ведение учебного процесса, создание благоприятных условий для каждого слушателя. Поэтому в течение двух дней мы предлагаем педагогам инновационные методы и приемы, методику обучения языкам с использованием интернет-ресурсов и сайтов на уроках. Повышение квалификации углубляет ранее полученные профессиональные знания, совершенствует деловые качества и способствует самореализации учителя в творческом направлении», – отметили организаторы.

Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, кандидат филологических наук Анар Фазылжан рассказала о современных методах эффективного обучения, что позволило расширить спектр новых теорети­ческих вопросов и специальных техни­ческих знаний.

Занятия посетили более сорока педагогов облас­ти. По окончании курса всем слушателям вручены сертификаты. Отметим, что такие мероприятия проходят два раза в год, а на пос­тоянной основе проводятся научно-прак­тические конференции и семинары по обмену опытом.

«Нам нужны такие курсы, – говорили педагоги. – Они помогают посмотреть со стороны на свою работу, найти проблемные точки и с помощью коллег найти пути их решения».

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