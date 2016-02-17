​Квадратные метры комфорта

Этот февральский день стал самым счастливым для Фирузы Ибраимовой, ее супруга и троих детей – 10-летней Адели, 4-летней Жанны и маленького Шерхана. Молодая семья много лет ждала собственное жилье, то и дело, переезжая с квартиры на квартиру. Те, кто хоть раз это делал, знают, как не просто снять квартиру, имея на руках маленьких детей. Хозяева под любым предлогом стараются отказать, беспокоясь за сохранность своего имущества.

– Мы встали в очередь на жилье в городском акимате как молодая семья, – говорит Ф. Ибраимова. – О том, что очередь подошла, нам сообщили по телефону. До сих пор не верю, что у нас свое жилье. Я по образованию медсестра, временно не работаю, муж – учитель физкультуры. Сами понимаете, с нашими доходами никогда не накопить столько денег, чтобы самостоятельно купить квартиру. Спасибо государству, которое заботится о молодых семьях и социально уязвимых гражданах.

Получив ключи от трехкомнатной квартиры из рук акима области, молодая семья тут же пригласила Бейбута Атамкулова в гости. Фируза испекла баурсаки, приготовила угощение и за пиалой чая выразила благодарность Главе государства от имени своей семьи и других новоселов, для которых сдача в эксплуатацию очередной новостройки решила жилищную проблему.

Пока взрослые вели беседу за дастарханом, старшая Аделя выбрала комнату для себя и сестренки, решив, что ее окна будут выходить во двор.

– Когда мама будет готовить на кухне или заниматься другими домашними делами, мне так легче будет присмат­ривать за Жанной и Шерханом во время игры в песочнице, – пояснила свой выбор девочка. – У мамы много забот, и я ей всегда помогаю. Теперь мы будем жить на первом этаже, и очень удобно ходить на прогулки.

Школьница тут же принялась планировать, куда поставит кровать и стол, за которым будет учить уроки.

Семья Ибраимовых относится к категории социально уязвимых. Только за последние несколько месяцев в Шымкенте для таких горожан выделили 630 квартир. В очереди на жилье в областном центре стоят 21 547 человек, среди них – сироты, малообеспеченные, государственные служащие и бюджетники. В прошлом году новые квартиры получили около 1 800 семей. Предполагается, что нынче по разным программам будет построено и сдано в эксплуатацию свыше двадцати многоэтажек. А это значит, что долгожданные квадратные метры счастья получат 1 692 семьи, включая многодетных и малообеспеченных очередников.