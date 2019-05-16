​Квадратные метры счастья

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Наталия Акопян

Квартирный и ремонтный вопросы – одни из самых острых в современной жизни, особенно в жизни многодетных семей. Но они зачастую не имеют достаточно средств для улучшения жилищных условий. «31 канал» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК сделал шаг навстречу многодетным семьям, чтобы воплотить их мечту об уютном доме в жизнь.

Благодаря проекту «Мама, мы дома» обычные квартиры и дома многодетных семей на глазах у телезрителей обретут новый облик, станут удобными и уютными для комфортного проживания.

– Сегодня мы представляем новый, интересный и социально значимый телевизионный проект. Его миссия заключается в помощи многодетным и малообеспеченным семьям посредством ремонта жилья и улучшения условий проживания. Такие передачи побуждают к сочувствию, служат хорошей мотивацией для благотворительности, возрождают в людях веру в добро и солидарность, – отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. – Здесь важнее не сам факт прямой помощи, а скорее позитивный эффект, который может оказать его правильная подача на телеэкране.

Министр подчеркнул, что проект выступает как мотивационный, поэтому до конца года со стороны МИОР будет выделено 130 млн тенге, остальную сумму добавит «31 канал». Причем для семей деньги невозвратные, то есть в качестве благотворительности.

Генеральный директор «31 канала» Юрий Бродский разъяснил критерии отбора: в проекте могут участвовать многодетные семьи из городов и аулов Казахстана с четырьмя и более детьми в возрасте до 18 лет, причем жилье под ремонт должно принадлежать семье. Каждую заявку будет персонально рассматривать специальная комиссия, ведь для проекта важно не только сделать ремонт, но и рассказать историю семьи, показать быт обычных людей.

Кстати, домами будут заниматься первоклассные специалисты – дизайнеры и строители известных компаний. Немаловажно и то, что в проекте «Мама, мы дома» не будет лишь поверхностного ремонта, как мы привыкли видеть в зарубежных передачах, организаторы пообещали качественные преображения.

– В первом сезоне будут 24 эпизода, где каждая серия – это индивидуальная история, которая найдет отклик в ваших сердцах. Мы надеемся, что проект продолжится, так как для нас это истории семей, которые мы при помощи государства способны сделать счастливыми, подарить им новую жизнь и жилье, красивый ремонт. А нашим зрителям мы хотим подарить позитивную энергию жизни и семейного счастья. Очень надеемся, что у нас все получится, – сказал Юрий Бродский.

Для участия в проекте необходимо прислать свою заявку на почтовый адрес: dom@31.kz, а уже с 11 августа телезрители смогут познакомиться с каждой семьей и наблюдать, как обычные квартиры и дома многодетных семей будут преображаться на их глазах.

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