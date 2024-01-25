Квартира для сироток

Общество
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Юлия Пулина

Благотворительный фонд «Улытау», основанный шахтерами, подарил квартиру в Жезказгане трем девочкам, оставшимся сиротами год назад.

фото благотворительного фонда Улытау

Отец сестер Гульмиры, Айткул и Айым Ондасбековых умер в 2005 году. В январе прошлого года после болезни ушла из жизни мама. Долгие годы семья ютилась в комнате общежития. Старшая сестра Гульмира, которой в этом году исполнится 24 года, чтобы прокормить семью, трудилась с 16 лет. Подрабатывала на автомойке, затем устроилась в охранное отделение жезказганского медеплавильного завода. Небольшой зарплаты – 150 тысяч тенге – едва хватало на необходимое для троих. О своей собственной квартире они лишь мечтали.

Но чудо случается. Весть о том, что они обрели дом, стала для сестер настоящей неожиданностью. Подарок подготовили втайне от девочек. Каждую из них привели на организованный у дома праздник по-отдельности – и сюрприз удался.

Чтобы приобрести квартиру, работники производственных предприятий собирали средства в течение года. Нужную сумму скопили к 19 января – по счастливому совпадению в день 19-летия средней сестры Айткул. Когда же им вручили ключи от квартиры, девчата не могли сдержать слез. Как признались Гульмира, Айткул и Айым Ондасбековы, они счастливы и безмерно благодарны всем, кто помог обрести им крышу над головой.

Благотворительный фонд «Улытау» открыли в апреле 2023 года. Его основатель – Ерлан Ерищев, электрослесарь шахты № 67. Среди основных благотворителей фонда – коллеги-шахтеры, а также работники других производственных предприятий. Улытауские предприниматели не остались в стороне, они помогли сделать ремонт в квартире сестер, подарили мебель и все, что нужно для уюта в доме.

Стоит отметить, что это вторая квартира, приобретенная фондом «Улытау» для нуждаю­щихся. Такая помощь ближнему, считают организаторы фонда, крайне важна в наше непростое время. Впрочем, в регионе у них есть единомышленники. Так, в городе Сатпаеве ряд предпринимателей помогают детям и взрослым с инвалидностью. В частности, они приобрели уже несколько квартир для тех, кто в них очень нуждался.

#фонд #Жезказган #Улытау #благотворительность #сироты

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