Квартира и 5 балконов загорелись в многоэтажке Усть-Каменогорска

При пожаре в квартире города Усть-Каменогорска огнеборцы спасли 7 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Скриншот с видео ДЧС ВКО

Сильный дым из окна квартиры на 2-м этаже по улице Битибаева в Усть-Каменогорске заметили очевидцы, они сразу же сообщили об этом в службу пожаротушения.

Огонь быстро распространялся по балконам вышерасположенных этажей. Густой черный дым окутывал весь подъезд.

Прибыв к месту происшествия в течение 6 минут, газодымозащитная служба начала эвакуировать жителей. Спасли 7 человек, 2 из которых инвалиды и 2 детей. Некоторых жителей выносили на руках. Спасатели также помогли эвакуироваться из задымленного подъезда 5 жителям.

Одновременно огнеборцы тушили пожар.

В квартире, где был очаг, врачи центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь мужчине 1952 года рождения с ожогами. Затем скорая увезла его в медучреждение.

40 минут понадобилось 19 огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар на площади 55 квадратных метров. Пострадали 5 балконов.

Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.