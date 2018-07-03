Общество
Лабораторию по диагностике ДНК создадут в Астане
На Форуме мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road была достигнута договоренность по созданию и функционированию лаборатории по диагностике ДНК в области медицинской генной инженерии на базе Назарбаев университета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании заключен между управляющей компанией СЭЗ "Астана - Технополис" и ТОО "Майкроред Казахстан". Использование генных технологий, создание системы базы данных ДНК населения может быть применимо для общественной безопасности, борьбы с преступностью, в судебной экспертизе, для выявления и предотвращения болезней, в том числе раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, это поможет персонифицировать ряд лекарственных препаратов индивидуально каждому человеку.

Отмечается, что Microread (КНР) была основана в 2007 году, и сегодня она занимает лидирующие позиции в области генетического анализа. Компания специализируется на разработке технологии генетического анализа в области медицины, при помощи которой можно обнаружить генетические заболевания у новорожденных, а также раковые опухоли.

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