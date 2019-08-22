​ Латинизированное письмо: понятно, доступно, удобно

Алфавит казахского языка на основе латинской графики утвержден, разработаны правила орфографии, в городах и регионах страны продолжают работать информационные группы. О задачах, которые решают сейчас отечественные лингвисты, особенностях развития казахского языка мы беседуем с доктором филологических наук, профессором, членом-корреспондентом НАН РК Зейнеп Базарбаевой.

– Зейнеп Муслимовна, все ли теоретические проблемы удалось разрешить? Или в правилах орфографии на основе новой латинской графики еще находятся спорные моменты?

– Разработанные правила орфографии базируются на универсальных для всех языков мира законах: закон экономии, учет орфографической памяти, узнаваемость слов и так далее. Новое латинизированное письмо должно быть понятным, доступным, привлекательным для общества. Поэтому при переходе на латинскую графику необходимо учитывать не только лингвистические факторы, но и экстралингвистические.

Одним из главных факторов перехода на латинскую графику является вхождение в мировое информационное пространство, в мир прогресса, высоких технологий, науки, культуры. Как подчеркивает Елбасы, переход на латиницу будет способствовать дальнейшему развитию казахского языка. И здесь мы должны идти эволюционным путем, а не революционным, опираться на систему знаний и умений, достигнутых в предыдущие годы.

Казахстанская лингвистика в советский период достигла значительных успехов.

Правила орфографии казахского языка на основе кириллицы разрабатывались крупными отечественными учеными. При переходе на латиницу необходимо учитывать прежние достижения в области орфографии, фонетики, морфологии.

Ведь, как известно, у нас была стопроцентная грамотность, никто не жаловался на несовершенства правил правописания. Еще в 1999 году известный специалист в области орфографии академик Рабига Сыздык писала, что при переходе на новое письмо на основе латинской графики надо соблюдать прежние правила орфографии, выработанные в течение многих лет.

Смена графики не подразумевает полного отказа от правил, которые были разработаны в период кириллической письменности. К сожалению, некоторые наши коллеги хотят свести на нет все достижения казахстанской лингвистики, рассматривая их не как прогресс, а как регресс. По их мнению, все слова, вошедшие в обиход в советский период, следует преломлять под артикуляционный аппарат наших предков, когда не было влияния русского языка.

Поэтому, например, слово «автор» надо произносить и писать как аптыр – aptyr, конференция – как кәмперенсие – kámperensɪe, фабрика – как пабірік – pabirik и так далее. Пуристы это мотивируют тем, что в казахском языке не было фонем [в] и [ф], которые якобы портят первозданный казахский язык.

– Можно вспомнить, что и в древнерусском языке также не было фонемы [ф]…

– Да, и все слова, начинающиеся с этого звука, пришли из европейских языков (фабрика, фирма и так далее). Так, когда в рассказе Льва Толстого «Филиппок» главного героя спрашивали, как его зовут, он отвечал «Хвилиппок».

В латинском 26-буквенном алфавите присутствуют буквы v и f. Так почему бы не использовать их в новом казахском латинизированном письме? Казахский язык, как любой другой, не может существовать сам по себе. Невозможно вычеркнуть наши общую историю, мировоззрение, которые формировались на протяжении многих веков и отразились в словарном фонде казахского языка. Категоричность некоторых коллег не может не настораживать носителей языка.

– Зейнеп Муслимовна, а как процесс заимствования и адаптации проходил в других языках?

– Мы живем в окружении различных культур и цивилизаций. Происходит взаимопроникновение знаний, умений, традиций вместе с новыми понятиями, терминами. Кстати, в английском языке много слов французского происхождения, что также способствовало обогащению языка и приобретению им современного высокого статуса.

Язык следует рассматривать с точки зрения диалектического развития, ни один язык не развивается изолированно, всегда присутствует влияние соседних, и в результате языки взаимно обогащаются как в словарном запасе, так и в фонетической системе.

За счет новых понятий, слов, терминов приходят заимствованные звуки (фонемы), которые на письме обозначаются соответствующими буквами. Существуют законы самого языка, когда в процессе дивергенции из одной фонемы образуются две. Так происходило во всех развитых языках мира: в результате внешних и внутренних факторов появлялись новые фонемы, которые стали обозначаться посредством диакритических знаков, используемых для уточнения или изменения основного звукового смысла фонем.

Поэтому во французском и английском языках очень богатая фонетическая система. Во французском насчитывается 35 фонем, а в английском – 44, и все эти многочисленные фонемы обозначаются лишь 26 буквами латинского алфавита. Для обозначения «лишних» фонем на письме используются диакритированные буквы и диграфы. По мере развития языков и появления новых фонем меняется звучащая речь, а письмо, как более консервативное, сохраняется. При возникновении новых соотношений между звуком и буквой устанавливаются правила правописания.

Сегодня же некоторые наши лингвисты требуют изменения основных принципов нового казахского письма.

– Приведите, пожалуйста, примеры.

– Так, предлагают буквы «у» и «и» обозначать сочетаниями «ұу», «үу», «ый», «ій», что противоречит закону экономии письма. Для обозначения буквосочетаний на латинице для кириллического «у» хотят ввести букву w (double u). Например, свидетельство о рождении ребенка (туу туралы куәлік) предлагают писать следующим образом: «тұуұу тұуралы күуәлік», на латинице – tuwuw tuwraly kuwálik. Такие сочетания слов, как «көлік жуу», «қыз қуу» предлагают писать как «көлік жұуұу», «қыз құуұу», на латинице – kólik juwuw, qyz quwuw. Глаголы «жабу», «келу» – как «жабұу», «келүу», на латинице – jabuw, keluw. То есть предлагается транскрипционное написание, что не соответствует сохранению базовых принципов орфографии и преемственности письма.

Хочу обратить внимание: письмо не требует точности передачи всего многообразия звуковой речи, важна лишь передача типичных звуков, смыслоразличительных фонем. При отображении всех звуков речи мы имеем дело с транскрипцией.

Главное предназначение письма – довести до читающего свою мысль, а не обозначение всех абсолютно звуков, которые иногда могут мешать восприятию текста.

Специалисты по теории письма не случайно принцип экономии считают своим основным законом. Такого принципа придерживался и основатель казахского языкознания Ахмет Байтурсынов. Его «төте жазу» является ярким примером экономного письма, когда многочисленные звуки передаются ограниченным числом букв.

Наши оппоненты хотят, чтобы слова писались так, как произносятся и слышатся. Например, апанент – аpаnent (оппонент), пырапарсанал – pyrаpаrsаnal (пропорционал), пырапыршик – pyrapyrshık (прапорщик), ыстатистике – ystatıstıkе (статистика), пырапесір – pyrаpesіr (профессор), пәйеме – páıemе (поэма). Но надо иметь в виду, что каждый индивид по-разному произносит и слышит. Например, слово «профессор» в зависимости от лингвального или лабиального сингармонизма можно произнести в нескольких вариантах: «пырапесыр», «пұропөсүр», «пірәпесір», «пүрөпөсүр». Различное произношение зависит также от физиологических данных человека, его артикуляторного аппарата и слуховых особенностей.

– Наверное, здесь возникает еще одна проблема. Транскрипционное написание меняет визуальный образ слов, к которому не одно поколение носителей языка привыкло?

– Визуальный облик слова, несомненно, также важен. Могут появиться проблемы в обучении школьников, значительно снизится уровень грамотности. При кардинальном изменении правописания слова могут стать просто-напросто неузнаваемы. А в наши дни в силу развития письма очень большую роль играет так называемая орфографическая память.

Ведь письменная речь – это речь, фиксированная с постоянными зрительно воспринимаемыми знаками. Письмо сохраняет речь и связывает между собой людей не только разных поколений, но и разных веков.

Если звуковой язык – это необходимая материальная оболочка нашего мышления, то письмо – это изобретение человека, связанное с развитием цивилизации. Благодаря ему сохраняются для будущего мысли и достижения человека, плоды настоящего. Можно проследить эволюцию человечества от начала исторического бытия до наших дней. Поэтому письмо консервативно, оно не должно радикально меняться в течение долгого времени.

– Для подготовки новых правил орфографии на основе латинизированного письма была создана рабочая группа. Что уже сделано и что предстоит?

– В рабочую группу вошли специалисты в области казахской орфографии, орфоэпии, графики, фонетики, которые в течение долгих лет занимались теоретическими и практическими вопросами правописания. Орфографические правила базируются на общих принципах теории письма. Главные положения нового письма основываются на законе сингармонизма казахского языка и агглютинативном строе тюркских языков.

Лингвисты полностью отдавали себе отчет об ответственности, которую несут перед народом и будущим поколением.

В результате кропотливой, трудоемкой работы лингвистами были сформированы правила нового казахского письма, состоящие из 9 разделов. При разработке орфографических правил на основе казахской фонологии специалисты стремились как можно точнее учесть звуковые значения букв.

Для обсуждения и устранения спорных вопросов проводились теоретико-практические конференции, «круглые столы», семинары.

Результаты разработки правил правописания на основе латинской графики докладывались на заседании Национальной комиссии при Правительстве Казахстана. После одобрения Национальной комиссией орфографических правил нового латинизированного письма лингвисты приступили к подготовке тренеров по латинской графике для разъяснения населению новых правил орфографии. Были представлены лекции с презентациями, упражнениями, заданиями, диктантами для усвоения новых орфографических правил, рассчитанные на 72 часа. Лингвисты выезжали во все области Казахстана, проводили семинары с целью внедрения в практику и в повседневную жизнь казахстанцев нового казахского письма.

Слушатели, будущие тренеры, с большим энтузиазмом восприняли новые правила правописания на основе латиницы и теперь сами читают лекции среди разных слоев населения, проводят онлайн-тренинги, организуют фронтальные диктанты, разъясняют основные принципы казахского латинизированного письма.

Была проделана масштабная по объему и содержанию работа с привлечением большого количества специалистов во всех городах и областях Казахстана. Деятельность специалистов продуктивна, благодарно воспринимается и приветствуется всеми казахстанцами. Но на данный момент из-за разногласий по некоторым вопросам правил орфографии, о которых говорилось выше, работа по латинизации алфавита тормозится и мешает дальнейшему внедрению нового письма. В результате, к сожалению, мы можем отстать от графика поэтапного введения латинского алфавита в Казахстане.

В заключение хочется вспомнить и лингвистическую реформу, проделанную в Турции в 20-х годах прошлого столетия. Она была направлена на упрощение, облегчение турецкого языка, в результате он стал популярным и привлекательным для обучения и освоения другими народами. Новое письмо, по нашему мнению, должно быть общенародным, доступным и отвечать запросам времени, не отталкивать, а наоборот, привлекать и служить всем казахстанцам.