Лебеди прилетели на зимовку на озеро Караколь в Мангистауской области

Экология
106

На озеро Караколь, расположенное в 10 км от Актау, на зимовку прилетели грациозные лебеди

Скриншот видео

Об этом на своей странице в Instagram рассказал и поделился красивым видео известный мангистауский блогер Азамат Сарсенбаев.

В подписи к видео он уточнил, что лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, но прилетают сюда только на зимовку.

«В декабре и январе Караколь превращается в настоящее лебединое озеро – одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой», - поделился Азамат Сарсенбаев.

 

#озеро #лебеди #зимовка

Популярное

Все
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
Эффективное местное самоуправление – основа успешного развития страны
В казахстанской столице проходит первый Astana Think Tank Forum
«Чудесное» озеро на улице Озерной
Кто ищет, тот всегда найдет: кинолог из ВКО рассказал о тонкостях обучения служебной собаки
Ремесленный городок строится в Туркестане
Прошлое мы должны знать и помнить, но при этом смотреть в будущее
Главная тема жизни Кайрата Сака
Дом, где живет Муза
Жемчужина мировой эпики
Мост социального значения свяжет два берега Лепсы
Мы начинаем КВН
Народ подарок оценил!
Завершена модернизация четырех котлов
В СКО восстанавливают дамбы
Благодаря дождям, семенам и субсидиям
Большое видится на расстоянии
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской области
Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству

Читайте также

Жидкость для очистки нефтетрубопроводов сливали в почву в Ж…
Столичные школьники приняли участие в экологической акции
Экоакция «Таза бейсенбі» прошла в Астане
Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]