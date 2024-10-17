Лебеди прилетели на зимовку на озеро Караколь в Мангистауской области

На озеро Караколь, расположенное в 10 км от Актау, на зимовку прилетели грациозные лебеди

Скриншот видео

Об этом на своей странице в Instagram рассказал и поделился красивым видео известный мангистауский блогер Азамат Сарсенбаев.

В подписи к видео он уточнил, что лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, но прилетают сюда только на зимовку.