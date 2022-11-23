Лебединая пенсия

На днях руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов позвонил в департамент по ЧС Северо-Казахстанской области и сообщил, что на озере Соленое замерзают два лебедя, слишком слабых, чтобы улететь в теплые края. Он также пояснил, что без помощи спасателей не обойтись: лед слишком тонкий, и, чтобы добраться до полыньи, нужны специальные средства.

На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда во главе с главным спасателем Досыном Жумановым. При помощи спасательной доски на середину озера устремились спасатели Рустем Кожин и Едиль Зикрин. Лебеди терпеливо дождались людей. Вся операция заняла не более получаса. Птиц принесли на берег и передали Олегу Беспалову.

Неразлучных птиц выпустили в воды Теплого канала ТЭЦ-2. Теперь в незамерзающем водоеме лебеди смогут спокойно дожить если не до пенсии, то до весны.