О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности

– Нурзада Абдибековна, способны ли вузы республики удовлетворить потребность в специалистах для строительства и эксплуатации в Казахстане атомной электростанции?

– Вопросы безопасности и подготовки квалифицированных кадров для атомной электростанции являются критически важными.

Безопасность эксплуатации атомной электростанции зависит не только от технологий, но и от уровня подготовки специалис­тов. В нашей стране не первый год успешно разрабатываются и совершенствуются образовательные программы по подготовке специа­листов различных нап­равлений для атомной отрасли.

В Казахстане действуют семь вузов, которые обучают профессиям, необходимым в атомной сфере. Особое внимание при этом уделяется практико-ориентированной подготовке, а также сотрудничеству с международными партнерами. Например, наш университет работает по программам двудипломного образования с университетами Хоккайдо, Осаки, Дубны, с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и другими.

Такие образовательные прог­раммы позволяют выпускникам получать не только глубокие тео­ретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы на атомных объектах. Кроме того, важно отметить, что в КазНУ уже начата подготовка специалистов по новой специальности «ядерная инженерия» в сотрудничестве с Институтом ядерной физики.

Это важный шаг для создания корпуса высококвалифицированных кадров, способных обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС. Можно с уверенностью сказать, что казахстанские вузы в состоянии удовлетворить потребность республики в специалистах для атомной энергетики.

– Для полноценной подготовки специалиста в любой отрасли требуется прохождение практики. Где стажируются наши физики-ядерщики?

– При подготовке специалис­тов в области ядерной физики прохождение практики особенно важно, поскольку только практический опыт позволяет будущим атомщикам приобрес­ти навыки работы с передовыми технологиями и оборудованием. Казахстанские студенты-физики, обучающиеся по образовательным программам КазНУ имени аль-Фараби, проходят стажировки в таких учреждениях, как Инс­титут ядерной физики (ИЯФ) и Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК).

Эти отечественные научные организации являются ключевыми площадками для практичес­кой подготовки специалистов в атомной отрасли. Там они могут изучать работу с радиоактивными материалами, ядерными реакторами, а также получать опыт в области радиационной безопасности и охраны окружаю­щей среды.

Кроме того, благодаря международному партнерству казахстанские физики-ядерщики проходят стажировку в ведущих зарубежных научных учреждениях, таких как ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), Агентство по атомной энергии Японии (JAEA), исследовательские институты RIKEN (Япония), Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) и других. Это позволяет молодым специалистам получать доступ к новейшим научным исследованиям, современным технологиям и передовому оборудованию.

– Что Вы можете сказать скептикам по поводу радиационной безопасности?

– Скептикам, обеспокоенным вопросами радиационной безопасности, хотела бы напомнить, что они оперируют опасения­ми в основном сорокалетней давности.

С той поры многое кардинально изменилось. Современные атомные электростанции строятся под надзором МАГАТЭ с учетом самых строгих международных стандартов и с применением новейших технологий. Безопас­ность в атомной энергетике является приоритетом номер один, и многоуровневые системы защиты позволяют свести риски радиационного воздействия к минимуму.

Современные АЭС оснащены также пассивной системой безопасности, которая может самостоятельно функционировать даже в случае отключения внешних источников питания. В пассивную защиту входят системы охлаждения, удержания радиации вплоть до так называемой «ловушки ядерного расплава», физическая защита реактора.

Технологии, используемые сегодня, прошли многочисленные испытания и доказали свою эффективность во всем мире.

Кроме того, существует, как уже было сказано выше, строгий международный контроль и надзор за деятельностью объектов атомной энергетики. В Казахстане, как и в других странах, действует система независимых регуляторов и международных организаций, таких как МАГАТЭ, которые проводят постоянные проверки строящихся атомных объектов на соответствие стандартам радиационной безопасности.

Отдельное внимание уделяется обращению с радиоактивными отходами. Существуют четкие протоколы по переработке, хранению и утилизации, что позволяет минимизировать их воздействие на окружающую среду и людей.

АЭС, построенные с учетом современных технологий, являются одними из наиболее безопасных объектов глобальной энергетической инфраструктуры. Риски для окружающей среды и здоровья населения сведены к минимуму, что позволяет говорить о ядерной энергетике как об одном из наиболее безопасных и экологически чистых способов генерации электро­энергии.