​Лечат успешно

Одно из таких хирургических вмешательств проведено вчера, и представители СМИ, принявшие участие в пресс-туре, организованном Министерством здравоохранения и социального развития, получили возможность узнать более подробную информацию об этой технологии.

– Микрохирургическая реконструктивно-пластическая операция сегодня проводится у пациента со злокачественным заболеванием языка, – рассказывает главный врач Онкологического центра Мухтар Тулеутаев. – Удаляется опухоль, почти полностью удаляется язык. Из собственной ткани пациента иссекается лоскут на сосудистой ножке. После операции, которая, к слову, длится до 12 часов с участием нескольких бригад врачей, пациент, пройдя курс реабилитации, получает возможность пользоваться этим искусственным языком. Стоит пластика языка в пределах 300 тысяч тенге, а за рубежом, к примеру, в Турции, – 75 тысяч долларов. Но нашим гражданам она ничего не стоит, так как пациенты с онкологическими заболеваниями получают помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Технологию в центре внедряют с 2013 года, когда в первый свой приезд профессор Института медицинских наук имени Амриты (Индия) Мохит Шарма провел первый мастер-класс по удалению опухоли головы и шеи. Вот и в этот раз индийский коллега устроил очередной мастер-класс по пластике языка. В год осуществляется более 10 пластических операций с использованием микроскопа. Фактически же вмешательств в области головы и шеи проводится намного больше. Не менее успешны пластика при раке пищевода, печени, тонкого и толстого кишечника, а также гинекологические операции, хирургическое лечение при поражении костно-суставной системы и другие.

Центр оснащен по последнему слову техники. Журналистам продемонстрировали в работе самый современный аппарат, применяемый в лучевой терапии – это линейный ускоритель «Трубим» американской фирмы Varian. Он есть во всех ведущих клиниках Америки и Европы, а для столичной клиники закуплен в 2015 году в рамках программы развития онкологической помощи в РК. Уникален «Трубим» тем, что может с большой точностью пролечить минимальную – до миллиметра – размеров опухоль любой локализации без повреж­дения здоровых тканей, причем «бьет» в нее со всех сторон. Процесс лечения начинается с планирования: на компьютерном томографе составляется своеобразная карта опухоли, медицинские физики делают расчеты доз, чтобы минимизировать поражение здоровых тканей. Потом карта переносится на ускоритель для прицеливания и сопоставления всех координат опухоли. Минимум 25 сеансов получает пациент. Лучевую терапию на аппарате проводят и маленьким пациентам.

В кабинете химиопрепаратов, где готовятся лекарственные средства, тоже работает уникальный аппарат, которого нет нигде больше в Казахстане и даже в СНГ. Это изолятор французско-шведской фирмы Getunge, в котором в стерильных условиях готовится каждому пациенту индивидуально подобранная доза лекарственных средств, сопровождаемая подробным описанием назначения и применения. Работают на аппарате обучавшиеся во Франции провизоры по программе, составленной совмест­но с институтом онкологии имени Гюстава Русси (Париж). Преимущество этого изолятора состоит в обеспечении качества и безопасности для пациента и защиты персонала, потому что химиопрепараты очень агрессивные. Кроме того, он позволяет экономить средства, затраченные на дорогостоящие препараты: теперь сливы неиспользуемых веществ сведены к минимуму, и по итогам 2015 года удалось сэкономить более 300 миллио­нов тенге.

– Рак сегодня лечится, – утверждает в заключение нашей встречи М. Тулеутаев. – На ранних стадиях можно говорить о стопроцентном излечении. Главное – быть внимательными к своему здоровью, использовать возможности скринингов, ведь шесть из четырнадцати проводимых в нашей стране направлены на выявление онкологических заболеваний.

Эти слова должны придать силы и укрепить надежду людям, страдающим онкозаболеваниями. По данным центра, в Астане за десять месяцев текущего года взято на учет впервые с диагнозом ЗНО 1 603 человека, что составило 219,4 на 100 тысяч населения (в 2015 году – 1 380 больных, и 192,4 на 100 тысяч). В динамике отмечается рост заболеваемос­ти в 2016 году – по абсолютным цифрам он составил 223 человека. По данным МЗСР, сегодня в стране на учете состоят более 150 тысяч человек со злокачественными новообразованиями.

В рамках пресс-тура его участники посетили также Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, ознакомившись в том числе с технологиями в области эндопротезирования суставов.