​Ледовые баталии

В Астане проходит один из самых престижных предсезонных турниров по хоккею с шайбой на призы Главы государства. Оспаривать главный приз традиционных соревнований наряду с местным «Барысом» в столицу Казахстана прибыли клубы из Российской Федерации – «Металлург» (Новокузнецк) и «Адмирал» (Владивосток), а также новичок Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар».

Волею жребия в стартовом матче сошлись между собой «Металлург» с «Адмиралом» и, соответственно, «Барыс» с «Куньлунь Ред Стар». Российский «междусобойчик» завершился в пользу коллектива из Новокузнецка, чьи хоккеисты не стали доводить дело до буллитов и в овертайме вырвали викторию (3:2).

Неоднозначно закончился поединок между представителями Казахстана и Китая. Буквально через несколько минут после стартового свистка игрок отечественной дружины Дамир Рыспаев спровоцировал драку, которая переросла в массовую потасовку. Завершилось это тем, что коллектив из Китая в знак протеста отказался от продолжения встречи. Согласно регламенту турнира, клубу из КНР было засчитано техническое поражение со счетом 0:5. В то же время КХЛ выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что Рыспаев не сможет принять участие в оставшихся предсезонных матчах. «Решение о применении штрафных и дисциплинарных санкций к хоккеисту Рыспаеву по поводу участия в КХЛ в сезоне 2016/17 будет вынесено на заседании спортивно-дисциплинарного комитета», – отмечается в заявлении.

А во второй день турнира китайская команда «Куньлунь Ред Стар» после технического поражения проиграла и владивостокскому «Адмиралу» – 0:4. Шайбы забросили Дмитрий Саюстов, Владимир Ткачев, Павел Макаренко и Иван Глазков.

Отметим, что соревнования на призы Главы государства завершатся 12 августа. Все матчи турнира проходят на «Барыс-Арене».