Лес зашумит

Как известно, в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по масш­табному озеленению страны: в течение 5 лет предстоит осущест­вить посадку 2 млрд деревьев.

Разумеется, достижение этой цели потребует не только трудовых и бюджетных затрат, но и времени на подготовку посадочного материала. С ходом этой работы на днях ознакомились представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, побывавшие в Респуб­ликанском лесном селекционно-семеноводческом центре и ГНПП «Бурабай».

Отметим, в каждой области имеются учреждения лесного хозяйства, которым в настоящее время в рамках упомянутого выше проекта поручено активизировать работу по выращиванию посадочного материала, сеянцев основных лесообразую­щих пород. В Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре, расположенном в Щучинске, работы ведутся согласно плану.

– Сейчас мы выращиваем сеянцы, которые планируется высадить в 2022 году, – рассказывает заместитель генерального директора РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» Марина Ефименкова. – Нами собраны семена вяза, карагача, проведен их анализ, на сегодня всходы хорошие, ведутся все необходимые процедуры по уходу за ними, прополке, поливу. Есть породный материал, выращиваемый в течение двух лет, как, к примеру, сосна, в течение года всходят вяз, саксаул, береза…

По словам Марины Ефименковой, в нынешнем году в учреж­дениях лесного хозяйства Акмолинской области, в том числе и на территории ГНПП «Бурабай», посадка леса была проведена на площади 1 369 га (при плане 970 га). Количество высаженных сеянцев составило 7,6 млн штук.

В 2021 году на 1 280 га планируется посадить 9,3 млн деревьев.

В целом, по данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, с весны текущего года – начала проекта уже посажено 81,5 млн деревьев. Осенью планируется высадка еще 48,2 млн единиц. Объемы посадок будут увеличиваться: если до конца 2021 года планируется высадить 129,7 млн деревьев, то в 2025-м – 642,8 млн.

На сегодня общая площадь лес­ного фонда (совокупность всех лесов и земель для ведения лес­ного хозяйства) по республике составляет 30 млн га, или 11% всей ее территории. Из них леса занимают 13 млн га.

Больше всего лесов находится в Восточно-Казахстанской и Алматинской (пихта, кедр, лиственница, ель), а также Кызылординской и Жамбылской (в основном саксаул) областях. Следует отметить, что среди планируемых к посадке пород деревьев наибольшую долю (около 30%) будет занимать саксаул. Это связано с необходимостью разведения саксауловых лесов на осушенном дне Аральского моря для улучшения экологии данного региона.