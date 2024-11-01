Летевший в Алматы самолет вынужденно приземлился в Москве

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Журналисты издания узнали подробности инцидента у авиаперевозчика.

«Самолет, выполняющий рейс №6531 Санкт-Петербург - Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине - подозрение на течь топлива», - сообщили изданию в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что борт был заменен на резервный, и пассажиры рейса вылетели по маршруту, из Москвы в Алматы, в 07:54 по времени Астаны.