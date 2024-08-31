Лидер Приднестровья инициировал запрет называть регион Транснистрией

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По его мнению, название региона не следует переводить на английский, румынский и другие языки, передает Kazpravda.kz

Фото: Monika Skolimowska / DPA / ТАСС

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский предложил ввести административное наказание за использование термина «Транснистрия» (рум. – «за Днестром») по отношению к непризнанной республике, сообщает Интерфакс.

Как сообщила его пресс-служба, он внес соответствующий законопроект в Верховный совет.

«Употребление термина "Транснистрия" по отношению к Приднестровской Молдавской Республике должно быть приравнено к проявлению нацизма и повлечь за собой административную ответственность в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в сумме (для физических лиц) от 10 до 20 расчетных уровней минимальной заработной платы (от 184 до 368 рублей). Для должностных лиц верхняя граница суммы штрафа повышается до 40 РУ МЗП (736 рублей), а для юридических лиц размер штрафа может составить от 100 до 500 РУ МЗП (от 1840 до 9200 рублей)», - отмечается в сообщении.

При этом новые положения законодательства не распространятся на случаи, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Согласно распоряжению тираспольского лидера, опубликованного на его сайте, парламентарии должны будут рассмотреть представленные проекты в режиме законодательной необходимости к 5 сентября.

О своем намерении в законодательном порядке запретить использование названия «Транснистрия» Красносельский заявил на пресс-конференции 29 августа.

«Некоторые называют Приднестровье Транснистрией, то есть территорией за Днестром. Но исторически Транснистрия - это территория, которая ограничивалась речкой Днестр, Южным Бугом и Черным морем. Нельзя у нас пользоваться термином «Транснистрия». Нельзя. Это кровь, это страдания, это ненависть, это война. За время существования Транснистрии с августа 1941 по 1944 год было убито, расстреляно и сожжено живьем порядка 350 тыс. евреев, проживающих на территории так называемой Транснистрии. (...) Это есть фашизм, нацизм, массовые расстрелы, это детоубийство, это Холокост», - сказал Красносельский.

По его мнению, название Приднестровье не следует переводить на английский, румынский и другие языки.

«Есть хорошее слово "Приднестровье". Можно его говорить на любом языке. Пусть учатся», - заявил Красносельский.

Ранее Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии высказалось против использования термина «Приднестровье». Бюро рекомендовало использовать название "левобережные районы Республики Молдова" или "приднестровский регион" с маленькой буквы.

#Молдова #Приднестровье #Транснистрия

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