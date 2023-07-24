Лицензии трех букмекерских контор аннулируют в Казахстане

В Минкультуры отмечают, что число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в 2 раза.

Фото пресс-службы МКС РК

В Казахстане в судебном порядке аннулируют лицензии трех букмекерских контор. Об этом сообщило Министерство культуры и спорта РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе отметили, что с начала года аналогично прекращена деятельность пяти букмекерских контор, работавших с нарушениями законодательства.

"Число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в 2 раза. Если в начале 2021 года в стране действовали 38 букмекерских контор, то на сегодня их 16, из которых фактически работают 12", - говорится в информации.

"Для сокращения их количества проводится разъяснительная работа. Например, за последние 3 года 15 букмекерских контор добровольно сдали свои лицензии. По поручению министра будет усилена работа в этом направлении. Разрабатываются поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Ранее в ведомстве сообщали о работе 17 букмекерских контор в Казахстане.

В начале июля глава министерства Асхат Оралов заявил, что нужно пресекать агрессивную рекламу букмекеров.