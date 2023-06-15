Более чем в 50 раз сократилось число игорных заведений в Казахстане

С начала года Министерство культуры и спорта Казахстана в судебном порядке прекратило действие 6 лицензий в сфере игорного бизнеса. Аналогичная работа проводится в отношении еще 7 организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

В 2022 году в рамках государственного контроля прошли внеплановые проверки, по результатам которых возбуждено 7 административных дел. В итоге 1 зал игровых автоматов лишили лицензии, 3 зала решениями суда приостановили работу, наложено 6 административных штрафов, аннулированы 15 лицензий букмекеров, привели цифры в МКС.

В настоящее время при участии Минкультуры и спорта разработаны 3 законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты.

«Эти меры направлены на усиление ответственности за нарушение законодательства, профилактику и предупреждение негативных социальных и экономических последствий. Особое внимание уделяется проблеме игровой зависимости.

Государство усиливает работу в данном направлении, принимая пошаговые решения. Так, в Казахстане более чем в 50 раз сократилось количество игорных заведений. Ранее в стране насчитывалось порядка 140 казино и более 2 тысяч залов игровых автоматов. На сегодняшний день осталось 39 лицензированных организаций: 6 казино, 10 залов игровых автоматов, 17 букмекерских контор, 6 тотализаторов», – поделились результатами в ведомстве.

Совместно с группой депутатов министерство разрабатывает дополнительные законодательные меры по борьбе с незаконным игорным бизнесом и распространением игромании, добавили в МКС.