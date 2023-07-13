Без авторитетов и исключений! Оралов анонсировал борьбу с агрессивной рекламой игорного бизнеса

Фото: пресс-служба МКС РК

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов провел аппаратное совещание по вопросам игорного бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Как сообщается, главной темой в повестке стала борьба с лудоманией.



«Одной из самых главных проблем на сегодняшний день является лудомания. Мы каждый день мониторим информационную повестку, и среди самых актуальных вопросов в информационном поле – лудомания среди наших граждан.

Молодые трудоспособные люди, наши с вами сограждане теряют всё из-за азартных игр. Игровая зависимость вгоняет их в долги, разрушает семьи, нередко толкает их даже на преступления. Мы начнем бороться с бесконтрольной рекламой игорного бизнеса. Билборды с ней заполонили улицы, рекламные баннеры встречают пользователей большинства сайтов, даже далеких от спорта. А ролики, обещающие легкий выигрыш, показывают в прайм-тайм», – сетует министр.

По его мнению, нужно пресекать агрессивную рекламу букмекеров.

«И самое главное – исключений здесь ни для кого не должно быть. Если надо, будем усиливать законодательство, чтобы букмекеры могли размещать свою рекламу исключительно на спортивных мероприятиях, которые они спонсируют, и на зданиях своих офисов. Большие билборды и баннеры с рекламой игорного бизнеса должны уйти в прошлое», – считает Оралов.

Он констатировал, что зачастую в аэропортах разных городов и даже в столичном людей встречают баннеры с рекламой азартных игр.

«Это уже ни в какие рамки не лезет. Поэтому нам надо в кратчайшие сроки принять необходимые меры.

По букмекерам ситуация выправляется. С 38 до 16 мы сократили. Сейчас мы судимся с 4-мя букмекерскими конторами, добиваясь аннулирования их лицензий.

Закон одинаков для всех. За нарушения будут наказываться и крупные игроки на рынке. С начала года были отозваны уже 5 лицензий. Поручаю еще активнее и агрессивнее работать в данном направлении. Еще раз – в этом деле у нас авторитетов нет», – заявил глава Минкультуры.